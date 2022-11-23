Beşiktaş ile yollarını ayırdı, küllerinden yeniden doğdu! O takımla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenör Fevzi Ljajic çok özel açıklamalar yaptı.

"ADEM LJAJIC, KARAGÜMRÜK'E CİDDİ KATKI VERİR"

Karagümrük'te 100 bin euro karşılığında sezonun ikinci yarısında oynayacak yeğeni Adem Ljajic hakkında da konuşan Fevzi Ljajic, "Sezon bitince memlekete gittim. Novipazar'da Adem ile sohbet ettik. Çok yetenekli bir oyuncu. Ciddi şanssızlıklar da yaşadı. İspanya kötü oyuncuyu kaldırabilir. Ama bazı ligler vardır ki kötü oyuncuyu kaldırmaz. İtalya'da büyük takımlarda oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz kişisel zaafları, özel hayatında yaptığı yanlışlar, burnunun dikine gitmesi, onu bu pozisyona getirdi. 1.5 sene top oynamaması büyük dezavantajdı. Adem, kafası yerinde olursa yani; futbola kendisini verirse Karagümrük'e ciddi katkı verecektir. Tek başına bir güç olacağını düşünüyorum. 28 yaşında ve önünde uzun zaman var. Çok başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.

"ADEM LJAJIC İÇİN ARTIK ONUR MÜCADELESİ OLDU"

Adem Ljajic'in artık bir onur mücadelesi içinde olduğunu belirten Fevzi Ljajic, "Aynı hikaye benim de başımdan geçti. Bursaspor'a gittiğimde futbolu bırakmaya karar vermiştim. 6 ay İngiltere'de kaldım. Futbolda 6 ay sizi çok geriye götürür. Kendinizi yeniden ispat etmek zorundasınız. Adem de aynı kaderi yaşıyor. Yaptığınız hatanın bir bedeli olarak bunu görmek normal. Adem de bütün kariyerini bir tarafa bıraktı. Yeni bir çıkışın mücadelesini verecek. Aldığı para Beşiktaş'ta aldığı paranın 20'de biri. Detayını konuşmadım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Adem Ljajic için futbol oynamak bir onur mücadelesi oldu. Para pula bakmıyor. Tek bir derdi var o da kendini ispat etmek. Sırbistan'da da aynı parayı alabileceği takımlarla anlaşabilirdi. Türkiye'de kendisini kanıtlamak istiyor" diyerek sözlerini tamamladı.