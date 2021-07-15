Berkay Hardal’dan Eşi Dilan Telkök’e Aşk Dolu Sözler

Oyuncu çift Berkay Hardal ile Dilan Telkök, 2019 senesinde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu ve bu karar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Ünlü çift koronavirüs salgını sebebiyle erteledikleri düğünlerini yaptı ve sosyal medya hesaplarından düğün sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı. 25 yaşındaki ünlü oyuncu Berkay Hardal, eşi Dilan Telkök’e aşk dolu sözlerde bulundu ve eşini sevdiğini söyledi. Eşi Dilan Telkök’ü çocukken tanıyabilmeyi ve onunla çocuk olabilmeyi istediğini ifade eden Berkay Hardal, Dilan Telkök için “siyahımın beyazı ve en neşeli tarafım” şeklinde ifadeler kullandı.

“İstanbullu Gelin” ve “Meleklerin Aşkı” isimli televizyon dizisi projelerinde rol alan ünlü oyuncu Berkay Hardal kendisi gibi oyuncu olan Dilan Telkök ile 2019 senesinde nikah masasına oturmuş fakat ifademi sebebiyle düğün yapmayı ertelemişti.

Yaklaşık olarak 3 senedir aşk yaşayan oyuncu çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal salgın sebebiyle ertelemiş oldukları düğünlerini iki gün önce gerçekleştirdiği ve çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. Gözde çift mutlu birlikteliklerini sürdürürken düğün sonrasında Berkay Hardal da eşi Dilan Telkök ile birlikte çekilen düğün fotoğrafını romantik bir mesaj yazarak paylaştı.

Başarılı oyuncu Berkay Hardal sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Dilan telkök ile birlikte çekildiği düğün fotoğrafının altına “Canım eşim, kızım, en iyi arkadaşım” şeklinde ifadeler kullanarak bir açıklama yazısı yazdı. Berkay Hardal, ömrüm yettiği sürece eşinin suratının gülmesi için çabalayacağını ifade ederken oyuncunun takipçileri de Hardal’ın gönderisine çok sayıda beğeni dolu yorumlarda bulundu.

Oyunu çift iki sene önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş ve Dilan Telkök’ün takipçisi oyuncuya hamile olup olmadığını ve bu yüzden mi evlenmekte acele ettiklerini sormuştu. Takipçisinden gelen soru karşısında oyuncu Dilan Telkök ise iki insanın yalnızca birbirini sevip evlenmesine anlam yükleyemediklerini ve durumlarının bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmediğini yazmıştı.