Berk Oktay Geçmişte Yaşadığı Maddi Zorlukları Anlattı

Ünlü oyuncu Berk Oktay geçtiğimiz sezonda Yasak Elma dizisine veda etmiş ve daha sonra yeni bir proje ile hayranları karşısına çıkmıştı ATV. ekranlarında seyirci grubu karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı ismi dizi projesinde performans sergileyen ünlü oyuncu Berk Oktay bu defa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuk mesleğine başladığı ilk zamanlarda yaşadığı zorlukları anlatan sevilen oyuncu kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Berk Oktay İstanbul'a yerleştiği zamanlarda 0 noktasını gördüğünü anlattı ve bunları da gururla anlattığını söyledi. Tekrar o duruma düşmesi halinde oranın nasıl bir yer olduğunu belirten yakışıklı oyuncu doğalgaz parasını ödeyemediğini ve evin içerisinde yorganın altında bere ile oturduğunu ifade etti. Bunun gibi pek çok sıkıntı yaşadığını ifade eden Berk Oktay ailesinin kendisine destek olduğunu da açıkladı.

İstediği mesleği yapması durumunda ise kendi ayaklarının üstünde durması gerektiğini düşündüğünü açıklayan Berk Oktay yapmış olduğu açıklamaları ile magazin gündeminin sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncu 16 senedir pek çok farklı proje ile ekranlarda yer alıyor ve çok farklı roller üstleniyor.

Reyting hastalığı olduğunu da itiraf eden yakışıklı oyuncu Berk Oktay rol aldığı dizinin yayınlandığı gün sabaha kadar neredeyse hiç uyumadığını ve sonucu beklediğini açıkladı. Dizinin sonuçları geldiği zaman da ise ya mağlup ya da galip olduğunu ifade eden ünlü oyuncu mağlubiyetin söz konusu olduğu durumda ise işe inanıyorsa Tamam dediğini söyledi. Fakat o işe dair kafasında eksik bir durum bulunması halinde o işin tamamlanması gerektiğini açıklayan ünlü isim bu durum için savaştığını da belirtti. Fakat reyting oranlarının kendisi için bir hastalık olduğunu ve bu durumun hiçbir zaman daha gitmeyeceğini düşündüğünü açıklayan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı.

Ünlü isim simetri hastalığının olduğunu da belirtti ve sette bu durumdan kaynaklı problemler yaşadığını açıkladı. Ekip arkadaşlarının bu hastalığını ve sebebiyle her şey düzgün bir şekilde yerleştirdiğini açıklayan Berk Oktay set sırasında bir tablonun hafif yamuk olduğu durumda o sahneyi oynayamadığını anlattı. Kimseye söyleyemeden o tabloyu düzeltmeye çalıştığını açıklayan Berk Oktay tablonun düzelmesi sonrasında devam ettiğini belirtti.

Kısa bir süre önce ise kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen ünlü oyuncu Berk Oktay bu kararı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Evliliğinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu durumun nasıl bir his olduğunu anlatan ünlü oyuncu eşiyle evlenmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu açıkladı. Onun kendisini hayata bağlayan muhteşem bir kadın olduğunu belirten ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'a da kendisiyle evlendiği için teşekkür ettiğini söyledi. Evlilik törenleriyle çok konuşulan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti sosyal medyada da uzun süre gündem olmuştu. Kınanın nikahın ve düğünün de gerçekten çok güzel geçtiğini ifade eden ünlü oyuncu Berk Oktay herkesin bu törenler sırasında çok eğlendiğini ve sevdiklerinin de onları yalnız bırakmadığını açıkladı.