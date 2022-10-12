Mahkum Reytingleri Düştü Ama Dizi Yayına Devam Ediyor

İkinci sezonuna perşembe akşamlarında hayatına devam etmekte olan Mahkum dizisi bir Güney Kore projesinden Türk televizyonlarına uyarlanmıştı. Fakat dizinin elde ettiği izlenme oranları son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşadı ve bu konu ile ilgili olarak neler yapılacağını merak konusu oldu. Dizinin bu şekilde uzun bir süre boyunca yayın hayatına devam edeceği tahmin edilen bir durum değil fakat dizi yapımcısı ise mahkemesinde projenin devam edeceğini açıkladı ve izlenme oranlarını nasıl yükseltileceği merak konusu oldu.

Fox TV Önceki yıllarda pek çok hata yapmış ve çok sevilen dizilerin düşük reyting oranı elde ettiği sırada yayından kaldırılmasını seçmişti. Kanalın bu durumu Mahkum dizisinde yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu ve seyircisi bu durumdan endişe duydu. Fox TV son 2 sezondur çok önemli yapımların ekranlarda yer almasına rağmen projelere yeterli desteği vermiyor ve sabır göstermiyor. Bu defa Mahkum isimli televizyon dizisi projesiyle büyük bir sınav vermekte olan kanal yapmış olduğu açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Adeta kızgın bir demir gibi olan ve düşük gelen reytingleri ile endişe yaşanmasına sebep olan Mahkum izin televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde final yapabilir. Diğer taraftan dizinin final yapması durumunda büyük bir kitle sinirlenebilir ve bu durumun yanlış bir karar olduğunu savunabilir. Ancak dizinin devam etmesi ve yayın hayatını sürdürmesi durumda kanalın elde edeceği maddi zarar da büyüyecek. Perşembe akşamı gibi çok sert reyting rekabetinin olduğu bir güne yeni bir dizi eklense bile Fox TV dizisi olan Mahkum’un çok ki başarılı sonuçlar elde etme ihtimali düşük görülüyor. Seyirci grubu zaten perşembe akşamında bölünmüş durumda veya çok güçlü rakipler arasında FOX TV yeni bir diziyle deneme yapsa da bu durum değişmeyebilir.

Yaz sezonundan bu yana kemikleri izleyici grubuna sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesi seyirci kitlesini kendisine bağlamış ve çok sevilmişti. Bunun yanı sıra Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesine hikayesi de çok iyi ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor ve seyircisi diziden memnun kalıyor. Atv'de ise Aldatmak dizisi iyi bir çıkışa imza attı ve dizinin temposu izlenme oranlarının düşmeyeceğine işaret etti.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum ile Star TV'de izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisi yaşadıkları düşüş ile hayranım kitlesine merakta bırakırken kanalların alacağı kararlar merak konusu oldu. Fox TV mahkum dizisini yayından kaldırır ve şansını yeni bir dizi ile denerse başarılı olmama ihtimali de yüksek oranda.

Hikayesi ile ilgili üzerine çeken ve İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna gibi çok başarılı 2 oyuncunun güçlü performansları ile ekranlarda yer alan Mahkum isimli televizyon dizisi projesi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Seyirci grubu Fox TV'nin dizileri kısa süre içerisinde yayından kaldırdığını biliyor ve bu sebeple kanala da büyük bir sitemde bulunuyor.