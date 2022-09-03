03 Eylül'den Sonra Hesaplara 30.000 TL Ödeme Yatacak! Başvuru Yapan Kişilere Hemen İşlem İmkanı Sağlanacak

30000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, bugün itibari ile birlikte Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli kredi alabileceği haberi geldi. Akbank ve Denizbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalara katılacak olan vatandaşlar için Akbank ve Denizbank, hızlı bir şekilde kredi ödemelerini hesaplarınıza anında yapacaktır.

Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlamış oldukları bu kredi haberiyle birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların 30000 TL ödeme almaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına da bu ödemeleri yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerinizi 30000 TL almanız durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak da hizmet göreceksiniz.

30000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak sizlere, Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden işlem yapacağını açıkladı. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atmanız istenmektedir.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 4425 numarasına göndermeleri gerekiyor.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise, cebimde kredi kampanyasına katılabilmeleri için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi gerekmektedir. Yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu kredilerde de hizmet olarak sizlerin hesaplarına ödemeleri yatırılacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı da sağlanmaktadır. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli krediler düşük faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.