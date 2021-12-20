Bergüzar Korel: Gereksiz İnsanlardan Kurtuldum!

Ekranların aranılan yüzü yetenekli oyuncu Bergüzar Korel geçtiğimiz ayda 3. kez anne olmuş ve çeşitli sosyal medya paylaşımları da gerçekleştirmişti. Televizyon ekranlarının sevilen ismi ünlü oyuncu Bergüzar Korel açıklamaları ile adından söz ettirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'ten Han ve Ali isminde iki oğlu bulunan ünlü isim, bu defa bir kız çocuğu annesi oldu ve yapmış olduğu sosyal medya paylaşım ile heyecanını dile getirdi. Kızlarına Leyla ismini veren ünlü çift basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak duygularını ifade etti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ikinci oğlu Han’ı dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra sürpriz bir şekilde kızı Leyla'ya hamile kaldığını açıklamış ve çok mutlu olduğunu belirtmişti. Bugünlerde ise günlük hayatı ve annelik hakkında tecrübelerini sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla takipçilerinin bilgisine sunan ünlü isim merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman takipleri ile dertleşmeyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu gerçekleştirdiği son sosyal medya paylaşımında bu sene aldığı kararları, yeni yıldan beklentilerini ve dönüşümünü takipçileri ile paylaştı.

Paylaşımın altına önemli notlar düşen ünlü oyuncu, mutlu olduğunu, gereksiz insanlardan ve eşyalardan kurtulduğunu ve bu sebeple kafasının rahat olduğunu yazdı. Yeni yıl ile ilgili düşüncelerini paylaşan yetenekli oyuncu, 2022 senesinden beklentilerine de dile getirildi ve sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğum paylaşan ile takipçileri ile dertleşti. Değiştiğini ve dönüştüğünü açıklayan ünlü isim mutlu olduğunu belirtirken Aralık ayının kendisi için genel olarak hesaplaştığı, vedalaştığı, sorguladığı ve kollarını mutluluğa açtığı yılın son günleri olduğunu anlattı. Denize girdiği için heyecanlı olduğunu açıklayan yetenekli isim yeni bir yılın kendisi için yeni bir hayat anlamına geldiğini de söyledi.