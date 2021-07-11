Ev Hanımlarına ve Çalışmayan Kadınlara Müjde, 30.000 TL'ye Kadar Destek Kredisi Veriliyor, Başvuru Çok Basit, Hemen Onay

30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımlarına bankalardan süper destek kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi kullanacaksınız, bu vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve 30 bin TL'ye kadar krediyi hesaplarınızı atabilirsiniz.

30 bin TL ev hanımlarına kredi almanız için bazı şartlar vardır. Bu şartların başında kredi başvuru aşamalarında değerlendirme yapılacak ve değerlendirme sonucunda kredi notunuzun yüksek olması istenecektir. Daha önce bir kredi kartı veya kredi kullanmanız şartı vardır. Hiçbir banka çalışması olmayan kişiler 30.000 TL kredi kullanamazlar bu kişilerin sadece ilk olarak kredi kartı başvuruları yapmalarını öneriyoruz.

30 bin TL ev hanımlarına kredi alacak olan kişinin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay alabilirler ve kredilerine banka şubelerinden kullanabilirler.

TEB Bankası ev hanımlarına 30.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası kendi kurduğu dijital banka olan cepte Teb Bankası üzerinden kredi notu yüksek olan ev hanımlarına 30.000 TL kredi veriyor.

30 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişinin cepte Teb müşterisi olması gerekli. Eğer müşteri değilseniz de internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve müşteri olabilirsiniz. Cepte Teb müşterisi olan kişiler ise mobil bankacılık üzerinden kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. TEB Bankası İhtiyaç Kredisi olarak 30.000 TL verdiği zaman siz de 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi vermektedir.

QNB Finansbank'tan ev hanımlarına 30.000 TL kredi başvurusu

30.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımları kredi notu yüksek olması durumunda, QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu bankanın internet sitesinden internet bankacılığından ve bankanın SMS sisteminden yapılmaktadır. TC. kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere sonucu verecek ve onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz. Aldığımız 30.000 TL kredi 36 ay vade ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür.

Aktif Bank 30 bin TL ev hanımlarına kredi başvurusu

Aktifbank n-kolay kredi adında, 30 bin TL'ye kadar internet üzerinden kredi imkanı vermektedir. Sizlerde 30.000 TL kredi kullanacaksanız ve ev hanımı olduğunuz için bankalardan onay alamıyorsanız, Aktif Bank'ın ihtiyaç kredisini başvuru yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu resmi internet sitesinden veya SMS atarak yapabiliyorsunuz. SMS atmak için kredi yazın boşluk bırakın ve numaranızı yazdıktan sonra 30 50'ye gönderin. Mesaj gönderdikten 10 dakika içerisinde sizlerin cep telefonuna kredi sonucu gelecektir. Onaylanan krediler banka şubelerinden kullanılmaz. İş adresi veya ev adresinize gelecek banka personel ile birlikte krediyi kullanabilirsiniz.