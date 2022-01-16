Üç Kuruş Kartal, Leyla ile Efe Aşkına Engel Oluyor!

Yayın hayatına başladığı günden beri merak ve heyecan içerisinde izlenen ve Show TV ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi ön izleme sahnesini ekranlara taşıdı. Leyla'ya Bahar’ı sevdiğini itiraf eden Kartal, seyirci kitlesinin dikkatini çekti ve iki kardeş arasında imalı bir konuşma yaşanması projenin yeni bölümüne damga vurdu. Leyla'ya doğru insanı sevmek gerektiğini söyleyen Kartal, ilgileri üzerinde toplarken dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Leyla ise Efe ile aşklarına engel olmaya çalışan abisine karşı sözler söylerken dikkatleri üzerinde topladı.

Efe'yi öldürmek için gizlice eve giren İrfan ise Efe'nin gizli ajandası ile karşılaştı ve ona önemli bir mesaj bırakmayı ihmal etmedi. Bunun yanı sıra İrfan'ın mesajını çözmek adına Kartal'a gelen Efe, ikili arasında başlayan savaşı öğrenerek önemli bir konuma geçti. Efe kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlı olurken Kartal ise savaşın sonunda galip olarak görmeye devam etti.

Efe Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçirirken kendisini de büyük bir değişimin eşiğinde bularak ilgileri üzerine topladı. Nezih ile savaşında hayatta kalabilmek adına zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlayan Kartal bu düşüncesi ile merak konusu oldu.

Senaryosunda Murat Uyurkulak, Eset Akçilad ve Damla Serim imzası bulunan Üç Kuruş isimli başarılı televizyon dizisi projesi Sinan Öztürk yönetmenliğinde çekiliyor ve yeni bölümleri ile yüksek izlenme oranları alarak seyirci kitlesi karşısına çıkıyor.

Dizide Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Zafer Algöz, Cüneyt Yalaz, Burak Altay, Uğur Yıldıran, Alişan Uğur, Aylin Engör, Volkan Kıran, Asena girişken ve Tuğçe Yolcu gibi birbirinden başarılı isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.