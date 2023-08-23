Son zamanlarda benzine arka arkaya gelen zamlar, araç sahiplerinin işini zorlaştırdı. Araç sahipleri artan benzin masrafı nedeniyle trafiğe çıkamaz oldu. Benzin zamlarının devam edeceği endişesi, araç sahiplerini farklı tedbirler almaya itiyor.

Sık başvurulan tedbirlerden biri, araçlarda LPG dönüşümü yaptırmaktır. Araçların dönüşümünü yaptıranlar, LPG yakıt fiyatının düşük olması nedeniyle tasarruf sağlıyor. LPG dönüşümü yapan işletmeler, bir an bile boş durmadan hizmet veriyor. Bu nedenle günler öncesinden randevu almak gerekiyor. LPG dönüşüm fiyatları, firmalara göre değişiklik gösteriyor.

YÜZDE 40-50 ARASINDA TASARRUF SAĞLANABİLİR

LPG dönüşümü yapıldığı takdirde günde %40-50 arasında tasarruf sağlanabilir. Ancak LPG kullanımının da bazı riskleri bulunuyor. LPG tanklarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Gaz kaçaklarının belirli periyotlarla kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca LPG tankının 10 yıl sonunda değiştirilmesi de güvenlik açısından önemlidir.

LPG tankı kullananların, 10 bin kilometrede bir filtre değişimi yapması gerekir. Aynı zamanda diğer rutin bakımlar da ihmal edilmemelidir. Benzinli aracı LPG’ye dönüştürmek için 10 bin-15 bin arasında bir tutarı gözden çıkarmak gerekir. Bu tutar, LPG tank markasına göre değişebilir.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde uygulanıyor:

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 37,69 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 37,83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.90TL

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 37,74 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 37,89 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 15.98 TL

Ankara benzin fiyatı: 38,28 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,43 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL