Benzin Ve Motorine İndirim Uygulandı...

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son haberler gelmeyi sürdürüyor. Son haftalarda akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış yerini indirimlere bıraktı. Benzin ve motorin indirimleri 3 Eylül Cumartesi gününden itibarenuygulanmaya başlandı..

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim araç sahiplerini sevindirdi. Petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Geçen ay, özellikle benzin ve motorin, bir fiyat artış telaşı ile ceplerini yakmaya başladı. Fakat fiyat indirimi, halkı biraz rahatlattı. Geçen hafta motorin iki haftada beş kat arttı. Artışla birlikte motorin litresi 30 TL oldu. Artan motorin fiyatlarına rağmen benzin fiyatları düşürüldü.

Düşen ham petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oldu. Benzin ve motorinde indirim gerçekleşti. Uluslararası petrol piyasaları düştü. Irak'ın kargaşası yatıştı. Fed ve ECB'nin faiz artırımları mümkün oldu. Petrol fiyatları düşüyor. Ham petrol haftayı 93 dolardan kapattı.

Benzin Ve Motorin Fiyatları

Benzine 1,47 lira indirim uygulandı. Motorin 2,38 lira indirim uygulandı. İstanbul'da Benzin 18,67 lira, Motorin 24,52 lira düzeylerinde satılıyor. İzmir'de benzin 18,8 lira, motorin 24,63 lira oldu. Ankara'da benzin 18,8 lira, motorin 24,63 lira düzeyinde satılıyor.

Motorin aynı zamanda mazot olarak da adlandırılır. Karbon ve hidrojenden oluşan bir yakıt türüdür. Dizel motorlu araçlarda kullanılır. Benzinden daha az yanıcıdır, daha yüksek kaynama noktasına sahiptir ve daha kolay buharlaşır. Ancak uzun süreli kullanım ve kolay saklama açısından benzinden daha ucuzdur. Sonuç olarak, motorin uygun fiyatlıdır.

Benzin İle Motorin Arasındaki Fark

Mazot, kamyon ve inşaat ekipmanları gibi otomobillerde yaygın olarak kullanılır. Benzin ağırlıklı olarak otomobillerde kullanılır. İki yakıtın ayrı sınıflar oluşturmasının ana nedeni, farklı hizmet ömürleridir. Benzin, dik yokuşlarda daha verimlidir. Ancak motorin, sabit hızlarda çok tasarruf sağlar. Bu nedenle otomobillerde öncelikli olarak benzin kullanılır.

Kamyon, iş makinası gibi uzun mesafeli araçlarda motorin kullanılır. Her iki yakıt türünün de birbirine göre avantajı ve dezavantajı vardır. Araç seçerken bu tür karşılaştırmalara dikkat edilmesinde fayda var. Son günlerde benzin ücretlerindeki indirim haberi vatandaşı bir hayli sevindirdi.