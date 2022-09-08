Vakıfbank, Akbank Hesabı Olanlar Önemli: 11 Gün Süreniz Kaldığı Açıklandı! İşlem Yapın, Gecikmeyin...

Vakıfbank, Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar için 11 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda nakit ihtiyacı olacağı haberi geldi. Devlet bankası olan Vakıfbank ile birlikte özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank, yapmış oldukları son kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisine gelir belgesiz olarak vereceğini açıkladı. Başvurularını, 11 gün içerisinde yapmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

Vakıfbank ve Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedir. başvuru yapmak isteyen kişilerin en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabilmektedirler.

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterileri için kendi banka şubeleri aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda 50000 TL kredi kullanmak durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere kredi ödeme tablosu oluşturularak, bu krediler verilmektedir. 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilmektedirler.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve kendi banka hesabı olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını seçerek, banka şubelerine gitmeden işlemlerini artık internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Hesabınız aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.