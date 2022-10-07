QNB Finansbank ve Beraberinde 2 Banka Daha Duyuru Yaptılar! 30 bin 40 bin 50 bin TL İstediğiniz Kadar Onay alın!

QNB Finansbank Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde kredilerini hesaplarına yatırarak aynı gün içinde ödemeler alabilmektedirler. QNB Finansbank Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları ile birlikte 3 ay Ertelemeli kredilerin hemen başvurularını gerçekleştirerek, hesaplarını getirebilmektedirler. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, aşağıdaki bankalar üzerinden kredi puanına uygun olması durumunda hemen kredi onayı alarak gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

BAŞVURU

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak bu üç banka üzerinden istedikleri zaman SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapacaksınız, Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, bu bankanın SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamada, kredi onay alacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda acil para ihtiyaçlarını, eğer bu bankada hesapları varsa, müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kullandıracağını söyleyebiliriz.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaya kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına bu şekilde katılan ve onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Akbank, yapmış olduğu son kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 kredi vereceğini duyurdu. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına internet üzerinden ödemeler yatırılmaktadır.