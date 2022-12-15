Benzin fiyatlarında peş peşe yapılan indirimin yerini hüzün aldı! Okkalı zam haberi darmaduman edecek!

Okkalı zam haberi darmaduman edecek! Benzin fiyatlarında peş peşe yapılan indirimin yerini hüzün aldı! Dünya genelinde yaşanan olumsuz etkiler sonrasında brent petrol fiyatları artışa geçti. Bu anlamda ardına ardına gelen indirim haberleri yerini zam haberlerine bırakmış durumda. Benzin ve dizele üst üste gelen indirimler ardından benzin 17 lira civarlarına, dizel ise 21 lira civarlarına kadar düşmüştü.

Brent petrol fiyatları bildiğiniz gibi 75 dolar seviyelerine kadar inmişti. Bu anlamda peş peşe indirimler vatandaşları oldukça mest etmişti. Son gelen haber ise oldukça can sıkıcı olacak. Şu an bağlamında ise 82 dolar civarlarında prosedür görmeye devam etmekte.

Okkalı Zam Haberi Darmaduman Edecek!

Hal böyle olunca da benzin fiyatları bu durumdan nasibini aldı. Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam gelecek. Daha evvel gelen indirimlerle birlikte 17 lira civarlerına düşen benzinin litre fiyatı tekrardan 18 liranın üstüne çıkacak.

Opet akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 17.42 TL

Ankara: 17.63 TL

İzmir: 17.62 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.05 TL

Ankara: 21.26 TL

İzmir: 21.34 TL

BP akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 17.42 TL

Ankara: 17.63 TL

İzmir: 17.62 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.07 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.05 TL

Ankara: 21.22 TL

İzmir: 21.30 TL

Shell akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 17.42 TL

Ankara: 17.67 TL

İzmir: 17.66 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.06 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.04 TL

Ankara: 21.23 TL

İzmir: 21.30 TL

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