Varsın EYT olmayı versin! SGK'lılar 4A primiyle 50 51 52 yaşında emekli oluyor! 1999 2002 2008 yıl tablosu!

1999 2002 2008 yıl tablosu! Varsın EYT olmayı versin! SGK'lılar 4A primiyle 50 51 52 yaşında emekli oluyor! Kaç yaşında emekli olacağım? 1995 - 2008 yıllarına göre emeklilik tablosu hakkında detayları sizlere sunuyoruz. Türkiye’de son zamanlarda tüm gözler EYT’ye çevrildi.

Bu doğrultuda emeklilik tabloları da paylaşılmaya başladı. 50 yaşında emekli olmayı planlayan kişilerin prim sorgulamaları da e devlet üzerinden yapılabiliyor. SSK 4A prim ödeme tablosu ile beraber emeklilikte yaş hesaplaması ve erken emeklilik formülleri de araştırılıyor. Vatandaşlar bu süreçte 3600 4500 ve 5400 prim günlerini inceliyor.

Erkeklerde EYT Durumu

Erkekler için üç ana dönem ele alınmalıdır. Bu süreçte en kritik tarihlerden bir tanesi 1999 yılı Eylül ayı öncesidir. 1999 ve 2008 sonrası içinde farklı formüller uygulanıyor. 1999 yılı öncesi emeklilik hesaplamaları ana konulardan biridir. Vatandaşların ilk işe giriş tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. 1999 yılı öncesinde çalışan kişiler 1 - 2 yıl daha erken emekli olabiliyor.

Kadınlar Kaç Yaşında Emekli Olacak?

Ülkemizde kadın çalışanlar için prim ödeme konusunda birçok avantaj bulunuyor. 1999 yılı öncesi çalışan kadınlar 49 - 56 yaş arasında emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Burada ilk işe giriş tarihi son derece önemlidir. 1990 - 1994 arasında 51, 1995 sonrası yaş şartı 54 olarak açıklanmıştır.

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