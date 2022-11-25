ATV ekranlarında salı günleri en çok izlenen dizi olma unvanını taşıyan ve Üç Kız Kardeş dizisiyle rekabete girişen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde nefes kesen olaylar yaşanıyor. Dizinin yeni bölümlerinde bomba bir karakterin ortaya çıkacağı iddiası sosyal medyayı salladı. İddianın asıl sahibi Polat Alemdar karakteriyle ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın diziye iki üç bölümlüğüne konuk olacağını söyledi.

Ben Bu Cihana Sığmazam hayranlarını sevinçten zıplatacak hamle! Polat Alemdar'ı geri getiriyorlar. Salı günlerinin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da çarşı pazar karıştı. Cezayir'in yaptığı hamleler ortalığı toz duman ederken magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre, Polat Alemdar karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran Necati Şaşmaz'ın diziye katılacağı söylendi. Böyle bir şey olursa dizi reyting patlaması yaşayacak.

OLAY OLACAK TRANSFER

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde nefes kesen olaylar yaşanırken olay olacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

BOMBA KARAKTER GELİYOR

Sosyal medyayı sallayan iddiaya göre, dizinin yeni bölümlerinde bomba bir karakterin ortaya çıkacak.

VADİ'NİN EFSANESİNİ Mİ GETİRİYORLAR?

İddia kaynağının aktardığı bilgiye göre Polat Alemdar karakteriyle nam salan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın diziye iki üç bölümlüğüne konuk olacağı öğrenildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak tabii ki bu iddiaya güvenerek size bir şey söylemek istemiyoruz. Bu konuda dizinin yapım şirketi Güzel Adamlar'dan açıklama bekleniyor.

Gerçek böylece ortaya çıkacak ve izleyenlerin kafasını kurcalayan sorular yanıt bulacaktır.