25-26-27-28 Kasım Tarihlerinde Emeklilere Ödemeler Verilecek! Son Dakika Duyurusu

Emekli maaş alan vatandaşlar, kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi haricinde de ek nakit ihtiyacı olmaları durumunda 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı kullanabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli nakit krediler veriliyor ve bu kredileri kullanan kişilere on bin TL'ye kadar ödemeleri kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alanlar....

Kamu bankaların yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların emekli müşterisi olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaşı olanlar...

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden, bankaların internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Denizbank, özellikle emekli maaş alan vatandaşlara, kredili mevduat hesabı adı altında kurtaran hesap veriyor ve bu hesap ile birlikte vatandaşların ne kadar onay aldığını, hemen gösteriyor. Cep telefonunuz üzerinden kurtaran, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden verilen kredili mevduat hesabı başvuruları haricinde, bankalar, sizlere yüksek limitli, emekli promosyonu ve ihtiyaç kredileriyle birlikte borç kapatma, kredilerini kullandırmaktadır.