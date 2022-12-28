Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi Bu Yönüyle Rakiplerinin Gerisinde Kalıyor

Yayın hayatına başladığı günden bu yana başarılı performansı ile göz kamaştırmaya devam eden Ben Bu Cihana Sığmazam isimli televizyon dizisi projesi salı akşamlarında ATV ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın hem başrolünde bulunduğu hem de yapımcısı oldu dizi projesi 2022-2023 sezonunda çok etkili bir proje olarak adından söz ettiriyor ve milyonların sevgisini kazanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca söz konusu dizi projesi ile bir kez daha hayranlarından beğeni topladı ve adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle beklentiyi zirveye çıkarmış ve geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştı. Yeni dizisinde de seyirci grubunun sadakatinin arkasında olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca güçlü oyunculuk performansıyla magazin gündeminde üst sıralarında yer alıyor.

Proje yeni bölümleri çok beğenilirken ekibin kamera arkasında neler yaşadığı da merak ediliyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyor. Ünlü oyuncu Burcu Binici, Ben Bu Cihana Sığmazam isimli televizyon dizisi projesinin setinde hiç dedikodu olmadığını söylerken merak edilenleri yanıtladı. Pek çok dizi setinde çekim aralarında ünlü isimlerin dedikodu yapmayı sevdiği bilinen bir gerçek fakat bu dizide ise bu durum geçerli değil. Binici, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin set ortamından bahsetti ve dikkatleri üzerine topladı.

Başarılı oyuncu Burcu Binici hiç dedikodunun olmadığını söylerken herkesin inanılmaz derece işine odaklı olduğunu belirtti. Dizi ekibinin sette inanılmaz birbirini kolladığını belirten ünlü oyuncu çok şanslı olduğunu da söyledi. Pek çok oyuncunun gülebileceği, düştüğünde kendisini kaldırabilecek bir ekiple birlikte olmayı istediğini ve set arkasında sohbet edebileceği insanlarla vakit geçirmeyi istediğini belirten ünlü oyuncu Burcu Binici olmak istediği yerde olduğunu açıkladı. Bu sebeple keyfini çok yerinde olduğunu ifade eden ünlü isim dizide Meltem isimli karaktere hayat veriyor. Meltem isimli karakteri canlandırarak sayıcı karşısına çıkan başarılı oyuncu Burcu Binici, Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi ile adından söz ettiriyor. Oyuncu Meltem karakteri ile yalnızca dizi ekibini değil seyirci kadrosunu da gülümsetmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra mesleğin profesyonellerinden biri olan Işıl Yücesoy da Meltem karakterinden çok etkileniyor. Meltem karakterini izlemekten keyif aldığını ve onun tavrını çok beğendiğini ifade eden Işıl Yücesoy dikkatleri üzerinde topladı.

Değer Alp isimli Türk oyuncu da Ben Bu Cihada Sığmazam isimli dizi projesinde performans sergileyen farklı bir isim. Ünlü oyuncu, arkadaşı Burcu Binici ile beraber sette horon oynadıklarını anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Evde yapmış olduğu yiyecekleri dizi setine getirdiğini ve bu yiyecekleri arkadaşlarına ikram ettiğini ifade eden Değer Alp oyuncu kadrosu arasında çok sıcak kurulmuş bir bağ olduğunu açıkladı.

Diğer iki oyuncu gibi Pelin Uluksar da dizinin oyuncu kadrosunun çok etkili isimlerden oluştuğunu ve set ortamına çok sevdiğini ifade etti. Set ortamından çok keyif aldığını belirten ünlü isim işinin bitmesini istemediğini ve setten çıkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını anlattı.