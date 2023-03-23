Belediyede İşe Girmek İsteyenlere Duyuru Yapıldı

Türkiye’de birçok vatandaş iş aramakla vaktini geçiriyor. Mart ayının gelmesi ile birlikte birçok kamu kurumu ardı arkasına personel alım ilanlarını duyurmaya başladı. En az 11.000 TL maaş ile memur olma fırsatını tanıyan kamu kurumları arasından belediyelerde ilan yayınlamaya ardı arkasına başladılar. Bu ilanlara başvurup memur olabilmek için belirli şartları sağlamak gerekiyor.

Belediye üzerinden işe girmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak personel alım duyurusu yapıldı. Belli şartlar dahilinde alınan personel alımı ilanı belediyelerin ilgili internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Hangi Belediyeler Alım Yapıyor

Belediyede memur olarak işe başlamak için alım ilanlarını takip edenlerin sayısı oldukça fazladır. Vatandaşlar personel alımı ile ilgili detayları araştırırken hangi pozisyonlar için memur alımı yapılacağı da takip ediliyor. Genç olan işsiz ve istihdam edilmek isteyen birçok kişi internet siteleri üzerinden personel alım ilanlarını sıkı bir şekilde takip ederken belediyeden çok güzel bir ilan yayınlandı. 3 ilim belediyesinde farklı pozisyonlarda olacak şekilde memur alım ilanı geldi.

Konya büyükşehir belediyesi Mersin büyükşehir belediyesi ve Osmangazi belediyeleri farklı ilanlar için internet sitesi üzerinden duyurular yaptı. Personel adayları başvuruları kabul edildikleri takdirde en az 11.000 TL maaş iş ile işbaşı yapabilme fırsatını elde edecekler. Başvuru yapmak isteyenler mutlaka ilgili belediyelerin internet sitesinden gerekli şartlara bakmaları ve belirlenen terler arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Bu üç şehrin belediyelerinin internet sitesi üzerinden iş sahibi olabilmek mümkündür.

Belediyelere başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak ve kamu haklarından herhangi bir sebepten dolayı yoksun bulunmama şartı başta aranan özellikler arasında bulunuyor. Bununla birlikte görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorununun adayda bulunmaması da dikkat edilen hususların arasında geliyor. Konya büyükşehir belediyesi tarafından açılan ilanda 19 adet zabıta memuru alınacağı duyuruldu. Bursa Osmangazi belediyesi için ise memur pozisyonunda 5 adet personel alınacak ayrıca 20 adet zabıta memuru alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ise 100 adet itfaiye eri alımı yapılacağı da duyuruldu.