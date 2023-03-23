EYT Emeklilerine Yapılan Promosyonlarda Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda onaylanan EYT yasası sonrası yaklaşık 2 bucuk milyon kişiyi ilgilendiren promosyon bilgilerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Müşteri elde etmek için birbirinden cazip promosyon teklifleri ile birbiriyle yarışan bankalar EYT'liler için yeni düzenlemeler yaptıklarını duyurdu.

Mecliste onaylanan emeklilikte yaşa takılanların emekli olmasına yönelik yapılan düzenlemeden sonra, önümüzdeki aydan itibaren emekliler maaşlarını almaya başlayacak. Bu kapsamda yapılan bankaların maaş ödeme planlamalarında birbirleri ile girdikleri promosyon yarışı EYT'lilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde emeklilik dilekçesini veren birçok emekli vatandaş, kendilerine en cazip promosyonu sunan ve şartlarına uyan bankaları araştırmaya başladı.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Sunuyor?

Bankaların zaman zaman kamu çalışanlarına ve özel sektörde çalışanlara yönelik düzenlediği promosyonlardan emeklilerle artık faydalanabiliyor. Buna göre eyt düzenlemesi ile emekli olan vatandaşlar ilk maaşından itibaren maaşını aldığı bankaya da başka bir banka ile sözleşme yaparak promosyon almaya hak kazanabiliyor.

Özel bankalar ya da kamu bankaların taahhütlü yapma şartı ile promosyon sunduğu emekli vatandaşlar yaklaşık olarak 3.000 TL ve 5000 TL arasında promosyon almaya hak kazanabiliyorlar emeklilikte yaşa takılanların emeklilik olmaları onaylandıktan sonra sunulan promosyon teklifleri her ne kadar daha önce açıklanmış olsa da geçtiğimiz ay dilekçelerinin verilmesinden sonra tekrar güncellendi.

Hangi Bankalar En Yüksek Promosyonu Veriyor?

Uzun süredir EYT yasasının onaylanmasını bekleyen 40 yaş üstü vatandaşlar yapılan düzenlemenin ardından emekli olmaya hak kazandı. Buna göre önümüzdeki aydan itibaren ilk maaşını alacak olan emeklilik istedikleri bankadan yaptıkları sözleşmeden sonra promosyonla birlikte maaşlarını almaya başlayabilecekler.

En fazla promosyonu veren bankalar sıralamasında ise Akbank, Garanti Bankası, Finansbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası Halkbank, İş Bankası ve Vakıf Bank olduğu öğrenildi. Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olan vatandaşlar için yaklaşık olarak 3000, 10000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye kadar promosyon verileceği açıklandı. 7.500 ile 10.000 TL arasında emekli maaş alanlar ise yaklaşık 4500 TL'ye kadar promosyon alabileceği yeni düzenlemeler arasında olduğu açıklandı.