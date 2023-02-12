Beklenen haber açıklandı, nakit ihtiyacı olan kişilere Tc kimlik ile 10000 TL ödeme

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz yeni bir paket açıklandı. Başvuru yaparak Kredi kullanacak olan tüm vatandaşları için gerçekleştirilen bu Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan herkes başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemesi olabilmektedir ve başvurusunu gerçekleştirdikten sonra bu kredileri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlara mobil uygulama üzerinden destek verileceği açıklandı.

Mobil uygulama üzerinden almış olduğunuz destek ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen gerçekleştirebilir ve kredinizi hesabınıza hemen Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yatırabilirsiniz. Beklenen haber ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte uygun faizlerle ödemeleri şubelere gitmeden İhtiyaç Kredisi olarak hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Sms ile de başvurunuzu yapabileceğiniz bu Kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılır ve onaylanan krediler aynı gün içinde kullandırılır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız 44 11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı göndermeniz yeterlidir. Sms ile başvuru yaptıktan sonra değerlendirme hızlı bir şekilde yapılır ve sizin ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gönderilmektedir.