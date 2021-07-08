Beklenen Bankadan Açıklama Geldi! Hesap Açana Geri Ödemesiz 30 bin TL Veriyor! Kampanyayı Duyanlar Soluğu Bankada Aldı!

Tüm dünyayı saran korona salgınında pek çok vatandaş maddi anlamda büyük zorluk yaşamaya başladı. Normalde de ay başını zar zor getiren vatandaşlar, şimdilerde ayın yarısını dahi idare edemez oldu. Öte yandan vatandaşların gelirleri azalırken hatta tamamen biterken bir taraftan da ihtiyaçlara zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar kira, market masrafı, giyim, okul alışverişi, kredi vs derken her anlamda zorluk yaşamaya devam ediyor. Hem gelir seviyesinde düşüş yaşayan hem de gelen zamlarla elinde avucunda olanı da kaybeden vatandaşlar, çareyi bankalardaki kredi kampanya paketlerinde aramaya karar verdi. Hal böyle olunca da bankalar, vatandaşın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kredi kampanyaları başlatmaya başladı. Bankalardan birbirini arkasına gelen kredi haberleri sonucunda ise vatandaşlar, soluğu bankalarda ve bankaların kredi kampanyalarının yayınlandığı internet sitelerinde aldı.

Bankaların vatandaşa uygun ekonomik kredi paketleri, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ve beklenen bankalardan birinden açıklama geldi. Geri ödemesiz nakit para desteği vereceğini açıklayan o devlet bankasında adeta kuyruk oldu. Bankaya akın eden vatandaşlar, bankanın yeni kampanyasından yararlanmak için saatlerce sıra beklemeyi göze aldı. Peki, hesap açana geri ödemesiz para veren bankalar hangileri? Hangi banka geri ödemesiz para veriyor? İşte, hesap açana geri ödemesiz 30 bin TL kredi!

Halkbank Hesap Açana Geri Ödemesiz 30 bin TL Veriyor!

Vatandaşlar pandemiden bu yana türlü türlü maddi zorluklar ve sıkıntılar yaşıyor. Maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşa çareyi bankalar buluyor. Hem devlet bankaları hem özel bankalar kredi kampanya haberlerini birbiri arkasına sıralamaya başladı. Özel, devlet fark etmeksizin hemen hemen hepsi vatandaşa uygun kredi paketleri hazırlıyor. Kredi paketleri hazırlayan bankaların kredi kampanyalarına da yoğun talep oluyor. Devlet bankalarından olan ve vatandaşın her anlamda güvendiği Halkbank’tan yeni bir kampanya geldi. Halkbank’tan geri ödemesiz nakit para desteği yapılacağı duyurusu yapıldı. Halkbank, müşterisi olan vatandaşlara veya olacaklara geri ödemesiz 30 bin TL yardım yapacak. Geri ödeme istemeyen Halkbank’ın kimlere, nasıl 30 bin TL vereceği merak ediliyor. Halkbank tarafından çıkarılan ve bankalara öncülük edecek boyutta bir kampanya olan bu paket sayesinde pek çok kişi hayallerine kavuşacak.

Geri Ödemesiz Para Desteği!

Bankaların kredi paketleri arasında en çok talep görenlerden biri faizsiz kredi diğeri geri ödemesiz para desteği oluyor. Halkbank faizsiz krediden sonra şimdi de Halkbank’tan geri ödemesiz para desteği yapılacağı duyuruldu. Halkbank, başvuran herkese koşulları ve şartları sağlaması durumunda 30 bin TL para yardımı yapacak. Halkbank’ın 30 bin TL tutarında geri ödemesiz 30 bin TL yardımıyla birlikte birçok kişi ev hayallerine kavuşacak.

Halkbank Ev Alacaklara Nakit Desteği Yapıyor!

Devlet bankaları arasında zirveyi kovalayan ve yaptığı pek çok kampanya ile adından söz ettiren Halkbank’tan ev sahibi olmak isteyenlere kaçırmamaları gereken bir kampanya geldi. Halkbank, müşterisi olanlara veya olacaklara ev alacaklarında 30 bin TL para desteği yaptığını söyledi. Halkbank geri ödemesiz para desteğinden yararlanmak için ise yapmanız gerekenler çok basit. Halkbank 30 bin TL geri ödemesiz para desteğinden yararlanmak için Halkbank’tan “birikim hesabı” açmanız gerekiyor. Halkbank’tan konut almak için birikim hesabı açtıktan sonra açtığınız birikim hesabına 60 ay ve üzeri birikim yapmanız gerekiyor. Halkbank birikim hesabınıza 60 ay düzenli olarak para yatırıp birikim sözü verdikten sonra Halkbank, müşterilerine 60 ayın sonunda 30.000 TL geri ödemesiz para vereceğini duyurdu. Bu sayede banka, hem ev almak isteyenlere yardım etmiş olacak hem de ev almak için birikim yapmaya teşvik edecek.