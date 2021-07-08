Yufkacı Muammer'e Kaçan 2 Elti Hakkında Yeni Gelişme

Esra Erol'un reyting rekorları kıran programına geçtiğimiz aylarda katılım gösteren Mehmet Duman, herkesi şok edecek açıklamalarda bulundu. Adları Hamide Duman olan iki elti eşlerini terk edip Muammer A. isimli yufkacıya kaçmış ve Türkiye'nin gündeminde yer almıştı. Esra Erol’un gündeminde yer alan olay sonrasında küçük elti Hamide Duran, kendi evine dönme kararı alırken büyük elti ise yufkacı Muammer'in yanında kalma ısrarını sürdürmüştü. Türkiye'yi şoka uğratan olay hakkında yeni bir gelişme yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Yufkacı Muammer Ay yapmış oldukları ile milyonlardan tepki toplamış ve açıklamaları ile şoka uğratmıştı. Yakın bir tarihte yasak aşkı Hamide Duran ile olan pozlarını sosyal medyada paylaşarak nispet yapan Ay, dikkat çekti. Esra Erol'un programında ilginç bir olay yaşanırken isimleri Hamide Duran olan iki elti eşlerini terk edip Muammer Ay isimli yufkacı olduğu öğrenilen bir şahsa beraber kaçmıştı. Dehşet verici olay ise Hamide Duran isimli iki eltinin kocasının Esra Erol programına canlı yayına çıkıp yardım istemesi ile öğrenilmişti.

Canlı yayına bağlanan eş ise Hamide Duran isimli eşinin başka bir adama kaçtığını söylemiş ve Hamide Duran isimli eşinin telefonunda yufkacı Muammer Ay’ın resmini gördüğünü söylemişti. Eşine bu adamın telefonunda neden kayıtlı olduğunu sorduğunda ise borcu olması sebebiyle görüştüklerini ifade ettiğini aktarmıştı. Eşinin bu konuşma arasında aynı ismi taşıyan eltisi ile beraber “pazara gidiyoruz” gerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söylemişti.

Eşinin ve yengesinin daha önce birlikte çalıştıkları yufkacı Muammer Ay’a kaçtıklarını ifade eden eş kardeşi Ercan ile beraber polise başvurduklarını ve eşlerinin Antalya'ya gittiklerini duyduklarını aktarmıştı. İki ailenin perişan olduğunu ifade eden eş ortaya çıkmalarının istediğini de söylemişti. Yaşanan korkunç olay tüm Türkiye'yi ekrana kilitlerken Muammer Ay da Hamide ile çekilmiş olan pozlarını sosyal medyada yayınladı.