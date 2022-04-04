Beklenen Açıklama geldi! Sadece emekliye 30.000 TL verilecek! Hangi emekli alacak? Emekli olan vatandaşlara 36 ay vadeli 30000 TL ödeme verileceği haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz, düşük faizli ve masrafsız olarak kullanabileceksiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde işlem yapmak istiyorlarsa, emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte maaş almış oldukları bankanın internet bankacılığına giriş yaparak buradan işlem yapabilecektir. Başvuru yaptıktan sonra kredi değerlendirmesi, hızlı bir şekilde yapılarak size ne kadar onay verildiği ve hangi faiz oranlarıyla bu kredileri, kullanacağınız hakkında bilgiler verilecektir.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları haricinde özel bankalar üzerinden de emekli maaşı alması durumunda kendi bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan kişiler, 30000 TL Kolay birşekilde nasıl onay alabilir?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine kimlikleriyle birlikte gitmeleri gerekiyor. Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hem en onay alırlarsa, gelir belgesiz olarak bu banka üzerinden kredi kullanacağını söylemek isteriz.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli, toplamda 36 ay vadeli kredi alabiliyor.

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olmanız durumunda 30000 TL'ye kadar hemen işlem yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için ayrıca bankaların mobil uygulamalarını kullanabiliyorlar.