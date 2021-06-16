Beklenen 150000 TL İş Bankası Kredi Kampanyası Başladı, 36 Ay Vade 90 Gün Ertelemeli Veriliyor

Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, İş Bankası beklenen kampanyayı duyurdu. Sizlerde 150000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası üzerinden anında kullanılacak olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan kişilerin İş Bankası özel faiz oranları ile kredi alacağını da söylemek istiyoruz. Pandemi döneminde anında onaylı 100000 TL'ye kadar kredi veren bu banka 15 Haziran itibariyle, gelir belgesiz 150000 TL kredi limiti vermeye başladı. Üstelik banka internet üzerinden de bu krediler için onay alabileceksiniz. Kredi sonucu uygun olanlara hemen onay verilecek ve aynı gün kredileri kullandırılacak.

İş Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyenlere yeni kredi kampanyası başlattı. Bu kredi kampanyası ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. Emekli olan kişilere öncelikli olarak verilen 150000 TL kredi, şimdi ise tüm müşterilere veriliyor. Üstelik esnaf olan ve banka kredi notu olan kişilerde bu kredileri alabilirler. isbank.com.tr adresi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte, kredi şartları da belli oldu. Buna göre 18 yaşından büyük olan TC vatandaşı olan ve bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler, İş bankası ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilecekler.

Kredi Nasıl Alınacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankalardan hemen onay alabilirler. İş Bankası şubelerine kimliğinizle giderek, uygun olmanız durumunda evraksız kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, 36 ay vadeye kadar bu kredileri alacağını söylemek istiyoruz. Eğer banka sizin kredi puanınızı düşük görürse, evrak ve kefil isteyebilmektedir. 150000 TL kredi kullandığınızda banka sizin diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatan bir borç kapatma kredisi verecektir. Kredi borç kapatma kredisini ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz.

İş Cep Uygulamasından Kredi Başvurusu

İş Cep uygulaması kullanmanız için banka hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabı olan kişiler, İŞ CEP uygulaması üzerinden hızlı ve anında kredi kullanabilirler. İŞ CEP uygulamasına internet şifreniz ile giriş yaparak, bankanın size özel hazırladığı kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Oturduğunuz yerden yapacağınız bu kredi başvurusunda onay alan kişilere banka hemen onaylı tutar kadar kredisini kendi İŞ BANKASI hesabına yatıracaktır. 150000 TL'ye kadar onay alabileceğiniz gibi, eğer kredi notunuz düşük ise ve bankalarda başka borçlarınız varsa daha düşük limitlerde kredi onayı alacaksınız.