Euro 2020 Elendik mi? Türkiye Milli Takımı Euro 2020 Veda mı Etti? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Galler mağlubiyeti sonrasında, EURO 2020 yolunu zora sokan, milli takım nasıl gruptan çıkar? EURO 2020 Türkiye Milli Takımımız, İlk maçında İtalya ile karşılaştı ve 3-0 mağlup oldu.

Bugün yapılan Galler maçı Türk Milli Takımı için çok önemliydi. Galler 2-0 Milli Takımımızı yenerek, A grubunda 4 puana ulaştı. Türkiye'nin bundan sonra gruplardan çıkabilmesi için en iyi 3. olması gerekiyor. 6 Gruptan 4 grubun en iyi 3.leri bir üst tura çıkacak.

Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar?

Euro 2020 A Grubu 2.maçında Galler'e 2-0 Mağlup olan milli takımımız maalesef gruptan çıkma işini zora soktu. Hem averaj hem de puan bakımından grubun sonuncuyuz. Euro 2016 yılından beri Avrupa Şampiyonası 6 gruplu oynanıyor. 1. ve 2. olan kişiler gruplardan direk çıkarken, 6 grup üzerinden en iyi 3.ler averajlara ve puanlara bakılarak üst tura çıkacaklar.

Diğer 3. olan 2 takım ise elenecek. Şu an Türkiye averaj ve puansız olması durumunda çok şanssız görünüyor. Türkiye, İsviçre maçına 0 puan ve -5 averaj ile başlayacak.