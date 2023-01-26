Behzat Ç'de Fatih Artman Neden Yok? Erdal Beşikçioğlu Yanıtı Verdi

Behzat Ç isimli unutulmaz dizi BluTV'den tekrardan çekilmeye başlamış ve bu durum projenin hayranlarını çok mutlu etmişti. Dizinin sevenleri alınan bu karar karşısında büyük bir mutluluk yaşamış ve projeyi sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yenilenen senaryoyu beğenmesi ve kendisine gelen teklifi kabul etmesi ile süreç olumlu bir şekilde başlamış ve daha sonra devamında etmişti. Dizi hayranları Behzat Ç.’nin yeni bölümlerinin yayınlanması karşısında memnuniyet duyarken diziye devam edeceğinin bildirilmesi ile bu memnuniyetin daha da çok arttığını ifade etti. Yeni sezon bölümlerini heyecan içerisinde bekleyen Behzat Ç. hayranları sonraki sezonda neler yaşanacağını merak etti.

Behzat Ç hayranlarının merak ettiği bir diğer konu da Fatih Artman’ın neden dizide olmadığı ile ilgili oldu. Ünlü oyuncu Fatih Artman söz konusu dizi projesinin ilk döneminde projede Harun karakterine hayat veriyor ve oldukça etkileyici bir performans sergiliyordu. Tüm dizi hayranları Fatih Artman’ın neden dizide olmadığını merak etti ve bu sorunun yanıtını aradı. Proje hakkında en çok araştırılan durum oyuncunun Harun karakteri ile dizide neden bulunmaması oldu. Konu ile ilgili olarak usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile Harun karakterine hayat veren Fatih Artman’ın bir tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Fatih Artman ile Erdal Beşikçioğlu arasında yaşanan tartışma sebebiyle Harun karakterinin dizide yer almadığı ifade edilmiş ve bu durumun gerçekliği merak konusu olmuştu. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise bu soruyu programında konuk ettiği dizi oyuncularına sordu ve yanıt aldı. Sizler için haberimizin devamında ekranların sevilen projesi Behzat Ç isimli dizide genç oyuncu Fatih Artmanın Behzat Ç dizisinde neden rol almadığını yazdık ve merak edilenleri yanıtladık.

Erdal Beşikçioğlu Candaş Tolga Işık tarafından kendisine sorulan sorunun yanıtını verdi ve ünlü oyuncu Fatih yardımının Behzat Ç'nin yeni döneminde neden olmadığını yanıtladı. Fatih Artman'ın oynamak istemediğini belirten ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ünlü ismin o karakteri istemediğini düşündüğünü belirtti. Aralarında kavga olmadığını belirten usta oyuncu Fatih Artman'ın oynasa güzel olacağını ve bu durumun kendi inisiyatifi olduğunu belirtti. Erdal Beşikçioğlu Fatih Artman'ın bir dönem yaratmış olduğu Harun karakteri ile tekrardan anılmak istememesini de anladığını belirten ünlü isim bunun çok zor bir iş olduğunu açıkladım. Bir dönem yaratılan karakteri 10 yıl ardından tekrardan gündeme getirmenin akıllı bir iş olmadığını belirten ünlü isim oyuncunun bu konuda endişe duymuş olabileceğini ve bunun olabileceğini açıkladı. Fatih Artman yerine gelen arkadaşın da gayet iyi olduğunu belirten Erdal Beşikçioğlu senaryoda onun yokluğunun fazla hissedilmediğini aktardı.

Yapmış olduğu açıklamalarda rol arkadaşı Fatih Artman ile aralarında bir problemin olmadığını yeniden ifade eden usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu aldığı karar sebebiyle eski rol arkadaşını anlayabildiğini de söyledi.