A101-BİM ve ŞOK markette Şubat ayı indirim müjdesi geldi! O ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü!

O ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü! A101-BİM ve ŞOK markette Şubat ayı indirim müjdesi geldi! Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkın markete gidip bir şeyler alması imkansız hale gelmektedir. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan zamlar halka isyan ettirme noktasına geldiği için gerekli olan önlemlerin alınması en önemli kurallar haline gelmektedir. Bu doğrultuda özellikle zincir market indirimleri beklenmekte ve yapılacak olan indirimleri anında dönütler sağlanmaktadır yokta devlet tarafından sabit fiyat uygulaması uygulandığı andan itibaren marketlerden de bir geri dönüt olarak bu indirimleri eklemeler yapıldı. Bu indirimler kapsamında özellikle yoksul ailelerin de gıda ürünlerine erişmeleri sağlanarak gerekli olan yardımları yapılması amaçlandı .

Gerekli ürünlerde yapılan bu indirimler dahilinde dikkatli bir şekilde yapılması gereken indirimlerin hesapları yapılarak halkın mağdur olmaması için çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda yapılacak olan yardımların tüm halkı kapsayarak etkili olmasa da planlandı. Şubat ayı indirimleri şeklinde sunulan kataloglarda halkın ilgisini çekecek olan ürünlerin bulunması da özellikle önemli noktalar arasında yer aldı. Yapılan bu yardımların halka mağdur etmeden olumlu şekilde sunulacağı da belirtilerek gerekenlerin yapılması ve buna marketlerin de katılması gerektiği belirtilerek indirim fırsatlarının sunulması beklenti.

Hazırlanan kataloglarda halkın sıkıntı çekmeyeceği şekilde indirimlerin planlandığı ve bu doğrultuda da yapılacak olan indirimlerin gerçekten halkı olumlu etkilediği de belirlenerek bu doğrultuda yapılması gereken işlemlerin buna göre yapılmasının yararlı olduğu da gözlemlendi. Genellikle tüm halkı kapsayan bu yardımlar herkesin ilgisini çekerek olumlu tepkilerin oluşmasına katkı sağladı. Bu indirimlerle derecesinde halkın istekleri karşılanmış ve özellikle sıkıntıların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

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