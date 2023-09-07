Türkiye'de finans sektöründe yaşanan belirsizlikler, bankaların sunduğu kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler, promosyon kampanyaları aracılığıyla hangi bankaların en uygun faiz oranlarını sunduğunu titizlikle araştırıyor. Ancak, bazı bankaların bu konuda lider olarak ortaya çıktığını, ancak sık sık faiz oranlarında dalgalanmalar yaşamalarının istikrar eksikliğine işaret ettiğini belirtmek gerekir.

QNB Finansbank, rekabetçi faiz oranlarıyla bireysel kredi sağlayan bankalar arasındaki yerini istikrarlı bir şekilde koruyor. Son olarak ihtiyaç kredisi için yeni oranlarını açıklayan banka tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler bu işlemden büyük fayda sağlayabilirler. Son dönemde bireysel kredi faiz oranlarında yaşanan artışa rağmen QNB Finansbank piyasadaki en avantajlı oranları sunmaya devam ediyor. Türkiye'de bankalar müşterilerine ciddi faiz artışları uyguluyor. Ancak QNB Finansbank, rekabetçi bireysel kredi faiz oranlarıyla en cazip bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Banka müşterilerine iki seçenek sunuyor ve kredi maliyetlerini buna göre belirliyor.

Örneğin 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen bir müşteriye QNB Finansbank aylık yüzde 2,39 faiz oranı sunuyor. Öte yandan, kredi vadesinin 36 aya uzatılması durumunda ihtiyaç kredisinin aylık faiz oranı yüzde 2,59 oluyor.

50.000 LİRA İÇİN NE KADAR FAİZ ÖDERİZ?

QNB Finansbank'tan 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmayı tercih ederseniz aylık taksitleriniz 5.055 TL olacaktır. Bu kredinin toplam faiz maliyeti ise 10.662 TL'dir. Daha kısa vade tercih eden müşteriler için her ay 5.055 TL taksit ödeyerek bu krediyi alabilirsiniz.

Öte yandan aynı 50.000 TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vade tercih ederseniz aylık taksitiniz 2.417 TL olacaktır. Ancak bu kredinin faiz tutarı 37.023 TL ile oldukça yüksek. Daha yüksek faiz maliyetine rağmen aylık taksitin daha düşük olması nedeniyle bu seçenek bazı müşteriler için daha makul olabilir.