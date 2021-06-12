Yapı Kredi Bankası Ayda 1.000 TL Net Ödemeli, 33 Ay Vade Kabul Edenlere 21.000 TL Kredi Verecek

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan müşterilere kredi kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası, yeni kredi kampanyası ile 36 ay vadeli olan kredilere üç ayı ertelemeli olarak vererek kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilere ayda bin TL ödemeyi kabul ediyorlarsa, 21000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, bu banka üzerinden kullanabilecekler. Banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılabilecek. Kredi kullanmak isteyen kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda onay verildiği açıklandı. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu açıklama ile birlikte Yapı Kredi Bankası haziran ayı sonuna kadar bu kredi kampanyasını sürdürecek. Kredi başvurusu yapmak isteyenler için hazırladığımız bu haberimizde sizler de eğer ayda bin TL ödemeye kabul ediyorsanız, bankadan hemen kredi başvurunuzu yapabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu

Özel bankalar üzerinde en çok kredi başvurusu yapılacak olan bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası üzerinden 21000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kredi başvurularını, birden fazla yöntemle yapabilirler. Yapı Kredi Bankasının en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuru yöntemleridir. Sizlerde bu bankanın resmi internet sitesi üzerine girerek, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurup, işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesine girerek yapmış olduğunuz kredi başvurularını banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek, onaylanan kredinizde banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, SMS Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin bir diğer kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi de mesaj atarak, kredi başvurusu yöntemleridi. Banka 21000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere kendi bankası üzerinden kurmuş olduğu sistem ile başvuru almaktadır. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika içerisinde sizlere banka tarafından yapılan değerlendirme sonucu gelecek ve kredi onayı almanız mesajı ile söylenecektir. Eğer bir kredi onayı aldıysanız bu onaylanan tutar kadar kredinizi banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Online Kredi

Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca online internet bankacılığı kredisi de kullanabiliyorsunuz. Bankanın müşterisi olan kişiler bu kredileri hızlı bir şekilde alabilirler. Sizlerde hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediyi hemen görebilirsiniz. Kredi onayı aldıktan sonra Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden bu krediye hemen kendi hesabınıza aktarabileceksiniz. Mesai saatleri dışında ve cumartesi pazar günleri dahil bu kredi kullandırılmaktadır. 21000 TL kredi kullanırsanız aylık 1000 TL taksit ödemeli, 33 ay vadeli kredi almış olacaksınız.

