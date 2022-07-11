Bayramdan Sonra Emekliye Ödemeler Başladı! 2.000 TL Üzerinde Ödeme İçin Banka Hesaplarına Bakmak Lazım!

Bayramdan sonra 2000 TL ve üzere ödeme verilecek. Emekli olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ödeme verilmektedir. Bayramdan sonra 2000 TL ve üzerinde ödeme almak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabilecek ve nakit kredi buradan da kullanacaksınız. 2000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyenler emekli maaş hesapları üzerinden bu işlemleri 7 gün 24 saat internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmaktadır. 2000 TL ve üzerinde nakit ödemesi almak isteyenlere 50 bin TL'Ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi verilecek. Bu krediler sadece emekli maaşı alan vatandaşlara verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi alabileceksiniz. Emekli olan kişilerin tercih ettiği ve emekli maaşlarının da bu bankalardan almaları durumunda, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak isteyenlere, hemen ödemeli nakit kredi kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de veriliyor.

PTT

Ptt üzerinden emekli maaşı alan kişilere PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak 3050 numarasına mesaj atması durumunda, kredinizin ne kadar onay aldığını görebilirsiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere bu destek ödemeleri verilmektedir. PTT üzerinden emekli maaşı almak istiyorsanız, 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenebileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde ne kadar onay aldıklarını gördüklerinde en yakın PTT şubesine giderek kredi alabileceklerdir.