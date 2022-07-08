Bayram Öncesi Milyonlarca Memur Ve Memur Emeklisinin Beklediği Zamlı Maaş Ne Zaman Yatırılacak? 

Bayram öncesi milyonlarca insana ilaç gibi gelecek erken yatırılacak olan zamlı maaşlar hangi tarihte hesaplara yatırılacak. Birçok memur ve memur emeklisinin merakla beklediği tarih ne zamandır. Ayrıca memur ve memur emeklisinin zam farkında ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

Emekli memur ve memurların altı aylık zamlı maaş oranları belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yapılacak olan zam miktarı belirlendi. Bu yıl artan zamlardan dolayı asgari ücrete de bir değişiklik yapılarak ikinci bir zam daha yapıldı. Asgari ücrete yüzde 30luk bir zam yapıldı. Memur emeklisine ise yüzde 42,35 memura ise yüzde 41,69 zam yapıldı.

2022 Yılında Temmuz Ayında Emekli Ve Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi ile 6 aylık memur ve emekli maaşları şöyle belirlendi.

En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 4 bin 109 liraya yükseldi.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselmiş oldu.

Esnaftan BAĞ-KUR emeklisi maaşı en düşük 2 bin 948 liradan 4 bin 686 liraya yükselmiş oldu

2 bin yılından önce emekli olan SSK lının ise 3 bin 292 liradan 4 bin 703 liraya çıkmış oldu.

Zamlı Memur Maaşı Ne Zaman Yatırılacak Sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cevap Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada zamlı memur ve memur emeklisinin maaşı bayramdan önce 8 Temmuz da maaşlarını alabileceklerini duyurdu. Milyonlarca insanın beklediği bu müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Birçok vatandaşın kurban bayramı öncesinde rahat bir nefes alacak ve bayramı güzel bir şekilde geçirecektir. Ayrıca her yıl ödendiği gibi diğer BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinde her bayram olduğu gibi bu bayramda bayram ikramiyesini alabilecekler.

Zamlı Engelli Maaşı Ne Zaman Yatırılacak?

Birçok engelli vatandaşın da merak ettiği soru maaşını bayram öncesi alabilecek mi oldu. Her yıl memur ve emekli maaşı gibi engelli vatandaşlarında maaşlarına her altı ayda bir zam yapılıyor. Bu yılda engelli maaşları yüzde 41, 69 oranında arttı. Engelli maaşları da tıpkı memur maaşı gibi 8 Temmuz’da ödenecek.