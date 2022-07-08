Japon Başbakanı: Shinzo Abe Çok Ağır Durumda

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eski başbakan Shinzo Abe'nin 8 Temmuz'da vurulduktan sonra "çok ağır bir durumda" olduğunu söyledi. Kishida, "Eski başbakan Abe'nin hayatta kalması için dua ediyorum" dedi. "Demokrasinin temeli olan seçim kampanyası sırasında barbarca bir eylemdir ve kesinlikle affedilemez. Bu eylemi en güçlü şekilde kınıyorum."

Shinzo Abe, Japonya'nın en uzun süredir hizmet veren başbakanı olarak rekorları kırdı, iddialı ekonomik reformu savundu ve skandalları yıpratırken kilit diplomatik ilişkiler kurdu. Sağlıksızlığın onu görevden ayrılmaya zorlamasından yaklaşık iki yıl sonra, 67 yaşındaki Cuma günü bir kampanya etkinliği sırasında görünüşte vurulduktan sonra ölmekten korkuyordu. Abe, 2006'da ilk başbakan olduğunda, savaş sonrası dönemde işi işgal eden en genç kişi olan 52 yaşındaydı. Değişimin ve gençliğin sembolü olarak görülüyordu, aynı zamanda elit, muhafazakar bir aile tarafından doğuştan yetiştirilen üçüncü nesil bir politikacının soyağacını da getirdi. Abe'nin ilk dönemi çalkantılıydı, skandallar ve anlaşmazlıklarla boğuşuyordu ve ani bir istifa ile sınırlıydı.

İlk başta siyasi nedenlerden dolayı istifa ettiğini öne sürdükten sonra, daha sonra ülseratif kolit teşhisi konan bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu kabul etti. Zayıflatıcı bağırsak durumu aylarca tedavi gerektiriyordu, ancak Abe'ye göre sonunda yeni ilaçların yardımıyla üstesinden gelinmişti. Tekrar koştu ve Japonya'nın döner başbakanlık kapısı onu 2012'de göreve geri getirdi. Başbakanların bazen yılda bir oranında değiştiği çalkantılı bir dönemi sona erdirdi.

Japonya, 2011 tsunamisinin ve ardından Fukushima'daki nükleer felaketin etkilerinden hala şaşırırken - ve kısa bir muhalefet hükümeti flip-flopping ve beceriksizlik için ateş açtı - Abe görünüşte güvenli bir çift el teklif etti. Ve bir planı vardı: Abenomics. Japonya ekonomisini yeniden canlandırma planı - dünyanın en büyük üçüncü, ancak yirmi yılı aşkın süredir durgunluğa giren - büyük hükümet harcamaları, büyük parasal gevşeme ve bürokrasiyi azaltmayı içeriyordu.