Başvuru Yapılmasına Gerek Duyulmaksızın PTT Gişelerinden Ödemeler Onaylanıyor: PTT gişeleri aracılığı ile düzenlenen kredi kampanyası ile birlikte onaylar alınabiliyor. Kimlik bilgileriniz ile sizlere en yakın konumda bulunan PTT şubelerine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Son dönemlerin fazla şekilde kredi veren kurumlarda ilk sırada gelen PTT, Aktif Bank ile yaptığı anlaşma sonrasında kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi onay vermektedir. Emekli maaşı olan vatandaşların kredi notları düşük olsa da, PTT aracılılığı ile emekli maaşlarını alması halinde kredi kullanma şansına sahip olacak.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler ise PTT şubeleri dışında işlemlerini yerine getirmek için SMS göndererek ya da internet şubesi kullanarak başvuruda bulunabilecekler.

PTT Gişelerinden Kredi Nasıl Alınır?

Kimliğinizi yanında bulundurmak koşulu ile size yakın konumda bulunan PTT şubesinde Aktif Bank kredisinden yararlanmak istediğiniz konusunda başvurmanız halinde gerekli yarımda bulunacaklardır. Aktif bank tarafından hazırlanan başvuru formu sizlere sunularak doldurmanız istenecektir. Formu doldurarak şube personeline teslim edebilirsiniz. Kredi başvuru sonucu ise gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak krediyi hızlı bir şekilde almaktan yanaysanız, başvuruda bulunmanızın ardından yarım saat gibi bir sürede onay mesajı tarafınıza iletilecektir. Onay mesajı almanız halinde ise kredinizi şube personeline ileterek kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

PTT şubelerinden kredi kullanmak için yalnız kimlik ile başvurmanız yeterlidir. PTT şubeleri üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşlar ise uygun faizler üzerinden rahatlıkla kredi başvurusu yapabilmektedir. PTT aracılığı ile maaş alınıyor ise aktif bank kredisi başvurusunda bulunarak 60.000 TL tutarına kadar hemen onay alabilirsiniz.

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT şubelerine gitmek istemeyen vatandaşlar ise Aktif bank kredi başvurusunu SMS ile yapabilecek. Kredi imkanını SMS ile alma hakkı tanıyan Aktif Bank, cep telefonundan Kredi bir boşluk ardından T.C. kimlik numarası yazılmasının ardından 3050 ye mesaj gönderilerek başvuru yapılabilmektedir. Başvurunun ardından hızlı şekilde kredi sonucu cep telefonunuza iletilecektir. 5 dakika gibi bir süre içinde gelecek olan mesajda onay aldığınızı içeriyor ise, PTT şubelerine giderek kredinizi teslim alabilirsiniz. Diğer yandan Aktif bank personeli adresinize gelerek de kredinizi sizlere teslim edebilmektedir.