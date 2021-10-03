QNB Finasbank’dan Emeklilere Şartsız Kredi Kampanyası, Emekli Maaşına Göre Verilecek

QNB Finasbank’dan Emeklilere Şartsız Kredi Kampanyası: Bankalar emekli vatandaşlar için çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. QNb Finansbank da emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir kampanya duyurdu. QNB Finansbank’tan emeklilere şartsız anında kredi kampanyası duyuruldu. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, en yakın QNB Finansbank şubesine giderek bilgi alabilir veya 0850 222 11 00 numarasını arayarak detaylı bilgi edinebilirler.

QNB Finansbank Tarafından Emeklilere Sunulan Avantajlar

QNB Finansbank tarafından emekli vatandaşlara çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Bu avantajlar;

Emekli maaşını QNB Finanbank üzerinden almak isteyen vatantaşlara 1600 TL’ye varan tanıtım ödemesi yapılacaktır. Yurt içinde yer alan bütün QNB Finansbank ATM’lerinden senede 2 defa ücretsiz para çekme hakkı verilecektir. TL havale ve EFT işlemlerini QNB Mobil veya internet şubelerinden yapan emeklilerden işlem ücreti kesilmeyecektir. 0850 222 11 00 numarası sadece emekli vatandaşlara tanınmıştır ve bu numara üzerinden QNB Finansbank emekli kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgi alınabilecektir. Emekli bankacılığından yararlanan vatandaşlar, QNB Finansbank’ın bütün şubelerinde sıra önceliğine sahip olacaktır. CardFinans emekli kredi kartından yıllık ücret alınmayacak. 1 yıl yıllık ücret almama süresi dolduğunda kredi kartı üzerinden düzenli ödenen bir fatura olduğu zaman emekli vatandaşlardan kredi kartı yıllık ücreti alınmayacatır.

CardFinans Emekli Kredi Kartını Avantajları

QNB Finansbank tarafından sunulan fırsatlardan biri olan CardFinans emekli kredi kartının birçok avantajı vardır. Bu avantajlar;

Eczane ve market alışverişlerinde senelik 360 TL’ye varan indirim hakkı. Pos cihazının QNB Finansbak olması durumunda yapılan 50 TL üzeri alışveriş durumunda % 5 indirim ayrıcalığı hakkı. Sağlık ve eğitim programına kayıt yapılırsa bu yönde olan harcalamar için vade farkı olmadan 3 taksit ile ödeme imkanı. Kefilsiz kredi ihtiyacı karşılanma olanağı. 50 TL üzeri tek çekim harcamalar daha sonra taksitlere bölünebilecektir. Asgari tutarı ödeyen müşteriler, ekstre borcu 12, 9 ve 6 ay vade ile taksit yaptırabilirler.

Emekliler için Promosyon Ödemesi

Emekli maaşlarını QNB Finansbank’a taşıyan vatandaşlar, emekli promosyon ödemesi alacaklardır. 1600 TL’ye kadar promosyon ödemeleri yapılmakta. 3 aylık maaş alan vatandaşların promosyon ödemeleri 3 aylık maaş ortalaması alınarak yapılacaktır. Buna göre;