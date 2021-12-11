Başvuru Yaparak PTT Üzerinden Para Alacaksınız, Ödemeler Duyuruldu

Maddi durumu kötü olan kişilerin kış aylarında en sıkıntı yaşadıkları durum elektrik parası ve yakacak parası oluyor. Devlet tarafından yapılan duyuruda, maddi durumu kötü olan kişilere elektrik yardımı ve yakacak yardımı verileceği açıklandı. İhtiyaç sahibi olan kişiler başvurularını yaparak elektrik yardımı veya yakacak yardımı alabilecekler. Üstelik bu işlemleri yapmak için e-devlet sistemini kullanarak başvuru yapacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra gerekli şartları oluşturan kişiler, geri ödemesi olmadan bu verilen şartlar dahilinde işlem yapacak ve ödemeleri PTT üzerinden alacaksınız.

Elektrik Yardımı

Sosyal yardımlar kapsamında, 3294 ve 2022 sayılı kanuna da bakılarak, sosyal yardım alan ailelere ihtiyaç sahibi olması durumunda elektrik yardımı yapılacak. 1-2 kişiler hane 68 TL, 3 kişilik hanelerde ise 92 TL elektrik yardımı yapılıyor. Bu ödemeleri faturanızdan iade olarak PTT şubelerinden alıyorsanız. Ayrıca 4 haneli olan kişiler için 115 TL, 5 ve daha fazla hanede yaşayan sayısı var ise de 138 TL elektrik yardımı yapılmaktadır.

Gıda Yardımı Verilecek

Sosyal yardımlaşma kurumları, maddi durumu bozuk olan, geçim sıkıntısı yaşayan kişilere ayrıca gıda yardımı yapacak. Gıda yardımı almak istiyorsanız, sosyal yardımlaşma kurumlarına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Gıda yardımı başvurusu sonrasında, sizlere belirli zamanlarda ihtiyacınız için koli ve yiyecek yardımı yapılacaktır. Muhtarlıklardan ve belediyelerden bu yardımlar hakkında bilgi alabilirsiniz. İhtiyaç sahibi olan kişilere temel gıda paketleri ev adreslerine gönderilir.

Yakacak Yardımları

Kış aylarında herkesin merak ettiği yakacak, odun ve kömür yardımları oluyor. Yine sosyal yardımlaşma tarafından verilen bu yardımlarda, yakacak yardımı alacak olan kişilere başvuru yaparak yıllık odun, kömür yardımı ücretsiz şekilde yapılmaktadır.

Yardım Parası

Maddi durumu kötü olan kişilere ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yaparak yardım parası alabileceksiniz. Yardım parası almak isteyenler, e-devlet üzerinden işlem yapabilecekler. E-devlet internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru sonucunu da yine internet üzerinden öğrenebileceksiniz. Maddi durumu kötü olan kişilere 2000 TL'ye kadar sosyal yardımlaşma tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Maddi yardım başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, 2000 TL ödemeler PTT şubelerine yatacak.