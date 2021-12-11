Akbank Son Uyarıyı Yaptı, Açıklamada Son 5 Gün Daha Süre Uzatıldı, Unutmadan Başvuru Yapın!

Bankalar üzerinden son dakika kampanyaları sürekli devam ediyor. Bankalar yaptıkları kampanyalar ile vatandaşların sıkıntılarına derman olmaya çalışıyor. Akbank son dakika olarak yaptığı bu kampanya ile 5 gün daha düşük faizle nakit kredi vereceğini açıkladı. Uygun faizlerle verilecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler, Akbank'ın banka politikalarına uygun olması durumunda işlem yapabilecekler. Akbank yaptığı bu kampanyada, son dakika olarak sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı tanıyacak. İhtiyaç sahibi olan kişiler 10.000 TL2ye kadar alacağı kredilerde 3 ay ertelemeli işlem yaparak kredi kullanacaklar...

Akbank'tan kampanya Başladı...

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Uygun faiz oranları ile işlem yapacağınız kredi kampanyasına katılmak isteyenler belirli şartlara göre kredi onayı alacaklar. Uygun faizlerle alınacak olan bu kredilerde, belirli şartlara göre kredi kullanacağınız için başvuru yaparak onay alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz.

Akbank düşük faizli vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi alacak kişilere SMS ile sonuç verecek. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da 4425 numarasına mesaj atın. Bu şekilde atacağınız kredi başvurusu için bankalar sizlere hemen sonuç verecektir. Kredi alacak kişilere 4425 numarasına mesaj atarsa 5 dakika içinde sonuç alacaklardır.

Akbank müşterisi olan kişiler, düşük faizli kredi almak istiyorsanız, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya Akbank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Akbank yaptığı bu kampanya da son dakika olarak sizlere detaylı bilgileri mobil uygulamadan veriyor.

Akbank harici kredi kampanyası başlatan bankalar...

Akbank haricinde Ayrıca diğer özel bankalarda kampanya yapıyor. Akbank harici kolay onay alabileceğiniz QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve Denizbank üzerinden de istediğiniz zaman başvuru yaparak kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, SMS atarak hemen onay alabilir. Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, kredi başvurusu için sizlere hemen 5 dakika içinde sonuç verilir. 3280 numarası üzerinden yapılan başvurular sizin kredi notunuza göre değerlendirilecek ve kredi faiz oranları da bu kredi notuna göre belirlenecektir.