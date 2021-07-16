Başvuru Yapanların Hesaplarına Yatacak! PTT'den Açıklama Geldi, Alınmayan Paralar Var, Flaş Haber Son Dakika Paylaşıldı

Son dakika olarak yeni bir duyuru yapıldı. PTT üzerinden hala para almayanlar ve hesabında para olanların olduğu duyuruldu. Pandemi süresi boyunca, devletin vermiş olduğu destekler ile birlikte, bu desteklerin maddi durum olması PTT aracılığı ile alınıyordu. Eğer IBAN numarası vermediyseniz, pandemi destekleriniz PTT hesaplarına yatıyor. Temmuz ayı boyunca da süreceği söylenen destek yardımları için bir açıklama geldi. Ülkemizde, SGK'da unutulan paraların çok olduğu ve hala PTT hesapları üzerinde kişilerin maddi yardım almadıkları duyuruldu. Bu alınmayan paralar blokeli olarak duruyor.

SGK üzerinden de çalışan, emekli olan ve çalışmayan kişilere belirli ödemeler yapılıyor. Hak sahibi olan ve şartlara uygun olan kişiler, SGK destekli olarak maddi destek alabiliyorlar. Bu ödemelerinde henüz PTT üzerinden çekilmediği oldukça fazla olduğu için bir açıklama yapma gereği duyuruldu. Sizlerde e-devlet üzerinden PTT hesabınızı kontrol edebilir ve hesabınızda para var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

Açıklama Yapıldı

SGK tarafından ödenen ve kişilerin TC kimlik numaralarına göre PTT şubelerinde duran bu paraların alınmayanları olduğu açıklandı. Zamanında destek için başvuru yapan kişilerin, destekleri onaylanmış ve paraları PTT hesaplarına yatmış. Yatan bu para için SMS veya bilgi almayan kişiler de hesaplarında para olup olmadığını bilmiyor. Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden ve e-devlet üzerinden bakılabiliyor.

E-Devlet Üzerinden Bakabilirsiniz

E-Devlet internet sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden, tüm sorgulama işlemlerinizi yapabileceksiniz. E-devlet internet sitesine girerek, buradan PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemesi Sorgulama sayfasına giderek, buradan tüm hesabınıza yatan kurum ödemelerini görebileceksiniz. Pandemi destek yardımları, SGK iş görmezlik parası, Yaşlılk parası, çeyiz parası gibi tüm ödemeleri e-devlet üzerinden görebilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek şifre alabilirsiniz. Ayrıca PTT şubeleri üzerinden de sorgulama yapmanız mümkündür.

PTT yapmış olduğu bu duyuruda, gönderilen paraların 30 gün içinde çekilmesi gerektiğini, eğer çekilmezse devlet tarafından bloke koyulacağını da duyurdu. Bu yüzden eğer böyle bir para bekliyorsanız, edevlet şifreniz ile hemen işlem yapabilir, sorgulama sonrasında para yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.