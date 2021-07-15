Resmen Duyuruldu! Banka Kartı, Banka Hesabı ve Kredi Kartı Olanlara 10000 TL Nakit Ödemesi Yapılıyor, Son Gün 20 Temmuz

Banka Kartı, Banka Hesabı ve Kredi Kartı kullanan müşterilere bankalardan 10000 TL nakit duyurusu geldi. Banka kartı olan kişiler, bu kartlarını düzenli kullanıyor ve kartları üzerinden alışveriş yapıyorsa, kredi puanına göre 10000 TL nakit imkanı verilecektir. Alacağınız bu nakit ile 10000 TL'ye kadar işlem yapabilecek ve daha sonra 10000 TL kullanan kişilerde, bu desteklerden yararlandıkları ve düzenli ödedikleri için daha yüksek limitlerden faydalanabileceklerdir. Banka Kartı, Banka Hesabı ve Kredi Kartı olan kişiler, bankaların yapmış olduğu duyuru ile birlikte, özellikle bayramdan önce bu destekleri almaları gerekiyor. Aldığınız 10000 TL nakit, kredi olarak verilecektir. Kredi olarak verilecek bu destekler ile birlikte, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları ile başlayan bu kampanya özel bankalara kadar ulaştı...

ING Bank 10.000 TL Nakit Verecek!

ING Bank üzerinden 10.000 TL kredi başvurusu yapılacak. Banka yaptığı duyuru ile birlikte, hemen kredi onayı vereceğini duyurdu. ING Bank üzerinden 10.000 TL #kredi almak istiyorsanız, banka şubeleri üzerinden başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredilerinizi de hemen kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu krediler, kişilerin puanına göre onay verilecek ve puana göre kredi faiz oranı uygulanacak. Bu bankadan veya herhangi başka bir bankadan kart kullanıyorsanız, kredi almak için www.ing.com.tr adresine girebilir, buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Vakıfbank'ta Hızlı Onay Veriyor!

Vakıfbank üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Hızlı onay alacağınız bu kredi kampanyasında banka sizlere hemen sonucu veriyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, banka şubelerinden de başvuru yapabilir. Ama bu bankada hesabı olan kişiler, kredi kartı ve kredi ödemelerini düzenli yapıyorsa, kredi kullanmak için banka internet bankacılığını kullanabileceklerdir. Bankalar ile arası iyi olan müşteriler, 10.000 TL'ye kadar Vakıfbank'tan 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir.

Denizbank'tan SMS Başvuru Yapın! 55.000 TL Onay Alın

Denizbank bu kredi kampanyasında 55000 TL'ye kadar onay verecek. Bunun için banka hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabı olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ilk kredi taksitlerinde bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, SMS ile hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı da görebileceksiniz. Denizbank #sms kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirler. Banka 5 dakika içinde sizin kredi sonucunuzu gösterecek ve bu sonuca göre kredi kullandıracaktır.

TEB 10.000 TL Nakit

TEB bankası bu kampanyada kendi müşterileri haricinde diğer tüm müşterilere de kredi imkanı sağlayacak. TEB bankası 10.000 TL nakit kredi imkanından faydalanacak olan kişiler, bu kredileri TEB bankası üzerinden de alabileceklerdir. TEB Bankası SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli kredi onayı verecek. SMS ile TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına gönderebilirsiniz.