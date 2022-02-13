Ziraat Bankası Üzerinden Emekli Maaşı Alanlar İçin 100.000 TL Limit Ayrıldı! Son Dakika Banka Müdürü Açıkladı. Son dakika kampanyasını duyuran Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile vatandaşlara hemen sonuç vereceği yeni kredi kampanyasını hazırladı. Uygun kredi kullanmak isteyen emekli, ziraat bankası şubelerinden hemen başvuru yaparak 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 24 ay vadeli ise 100.000 TL kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası emekli kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca banka müşterisi olması durumunda kredilerini borç kapatma kredisi olarak da alacaktır. Banka katılacak olan emeklinin maaş taşıma karşılığında kredi onayı vereceği için bu bankadan kredi kullanacak olan kişilerin bankaya maaş taşıma karşılığında kredi vereceği açıklamaktadır. Bankadan emekli maaşı alan kişiler maaş müşterisi oldukları için kredi notu düşük olsa da kredi onayı alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Emekli Müjdesi

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu banka şubelerinden veya banka internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uygun faiz oranları ile kredi alacak olan kişilerin bu kredileri banka şubelerinden başvuru yapması durumunda şube müdürü tarafından işlem yapılacak.

Emekli maaşınıza göre verilecek olan bu kredilerde banka Ziraat Bankası müşterisi olan kişilere ayrıcalık tanıyacak. Kredi haricinde ayrıca borç transferi yapabilir veya bankanın her emekliye ödediği 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonunundan alabilirsiniz. Ayrıca banka kişilere kredi notu yüksek olması durumunda 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti açmaktadır.

Banka müşterisi olan ve daha önce kredi alan kişiler ise bankaya gitmeden Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat hem kredi hem de kredi kartı başvurusu yapabileceklerdir. Detayları ve güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilir veya 0 850 220 00 00 numarası müşteri hizmetlerini arayarak da işlem yapabilirsiniz.