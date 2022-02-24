Başvuru Yapanlara 3.300 TL Ödeme Verilecek! Son Dakika, Kimler Yararlanacak?

Başvuru yapan kişilere özel olarak 3.300 TL’lik ödeme yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. Peki son dakika olarak açıklanan kampanyaya kimler katılım sağlayabilecek?

Nakit ihtiyacı içinde olan ve bu nedenle de düşük limitli nakit kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişiler için özel olarak QNB Finansbank, oldukça farklı ve yeni bir kampanya haberini paylaştı. Resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya dair bir açıklama yapıldı ve bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen kişiler, 3.300 TL'ye kadar olan tutarları, yalnızca kimlik numaraları üzerinden kolayca alabileceklerdir. Sizlerin de nakit sıkıntısı yaşamanız halinde herhangi bir zahmet içine girmeden hemen başvuru yapmak ve de onay almak istiyorsanız QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir, krediye hemen onay alabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranlarının sunulmakta olduğu bu özel kampanyada bankadan 36 aya varan ödeme tablosu da uygulanabilmektedir.

QNB Finansbank Kampanyalı Kredi Başvurusu

QNB Finansbank bankası üzerinden ihtiyaç kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, en kolay başvuru yöntemlerinden biri olan SMS ile başvuru, sizlere önerilecek olan ilk başvuru yöntemi olarak ele alınmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli olarak ve de 36 ay vadeli olarak nakit kredi kullanmak istedikleri takdirde QNB Finansbank üzerinden T.C. kimlik numaralarını 5030 numarası üzerinden mesaj göndererek kampanyalı kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler.

QNB Finansbank’ın sunduğu kampanyaya SMS ile başvuru yapacak olan kişiler için özel olarak sunulan bu yöntem, kişilerin T.C. kimlik numarası öğrenildikten sonra otomatik olarak, kredi uygunluğa yönelik sistem sorgulaması gerçekleştirilecek ve de düşük faiz oranları uygulanarak ne kadar kredi onayı alabileceğiniz sizlere mesaj olarak iletilecektir. SMS ile yapılan kredi kampanya başvurusu sonrasında kredi onayı alan kişiler, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve onaylı tutarlarını kolaylıkla kullanabileceklerdir.

QNB Finansbank aracılığı ile ihtiyaç kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, banka hesabının olması halinde şubelere gitmeden ya da şube üzerinden başvuru yapmadan zaman kaybetmeden 36 ay vadeli olarak bu kampanyaya da mobil uygulama üzerinden katılım sağlayabileceklerdir. QNB Finansbank’ın mobil uygulaması aracılığı ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, zaman kaybetmeden kredi onayı almaları halinde yaklaşık 5 dakika içerisinde banka tarafından ne kadar kredi kullanılabileceğine dair bilgi iletilmektedir.