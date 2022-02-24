Cumhurbaşkanı Müjdeli Haberi Açıkladı! Kimlik Numaraları Üzerinden 44.000 TL Ödeme Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara müjdeli bir haber açıklamasını duyurdu. Vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden 44.000 TL ödeme yapılacak ve bu ödemeler nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel olarak başvuru dahilinde yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel olarak nakit ödeme haberini verdi. Son dakika açıklaması ile sunulan bu haber ile beraber 44 Bin TL'ye kadar nakit ödeme alacak olan kişiler, yalnızca emekli vatandaşlara değil asgari ücretli olarak çalışan kişiler de başvuru hakkına sahip olacaktır. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan bu açıklama sonrasında özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kamu bankaları aracılığı ile bu imkandan yararlanabilecekler. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank aracılığı ile başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istedikleri takdirde bu bankalar tarafından sunulan 44.000 TL’lik devlet destekli ve düşük faizli nakit ödemeli kredi kampanyasına katılım sağlayıp, işlem yapabileceklerdir. 44 Bin TL kredi alındığı zaman ise bankalar 36 ay vade seçeneğini de sunacaktır.

44 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında 44 Bin TL olan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ya da Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak, buralardan kredi başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Krediler, 36 aylık vade ve de 3 aylık ertelemeli şekilde ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler, internet sitesinden almış olacakları kredi onayının sonrasında, en yakın banka şubesine başvuru yaparak kimlik ve gelir belgesi sunulması ile kredi işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ya da Halkbank üzerinden krediye başvuru yapacak olan kişiler, bu kredi başvurusunu banka şubelerine giderek yapmayı tercih edecekler ise, kimlik ve gelir belgelerini de yanına alarak devlet destekli verilmesi hedeflenen 44 Bin TL nakit kredinin kampanyasına katılım sağlayabileceklerdir. Oldukça uygun ve düşük faiz oranları uygulanarak sunulacak olan bu ihtiyaç kredilerinde bankalar, kredi notu düşük olan emekli vatandaşlara bir istisna uygulamaktadır. Kredi notu düşük olan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını kamu bankaları aracılığı ile almaları halinde hızlı bir şekilde limiti yüksek olan kredileri kullanabileceklerdir.