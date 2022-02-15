Emekli Ödemeleri Hesaplarda Görülmeye Başlandı! Bankadan Açıklama Yapıldı. Emekli vatandaşların alacağı 10 bin TL nakit kredi kampanyası, hesaplarda görülmeye başladı. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte sizler de 36 ay vadeli devlet destekli düşük faiz oranlarıyla nakit kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler için başlatılan bu kampanyada, bankadan almış olduğunuz emekli maaşı hesabı üzerinden hemen başvurunuzu internet aracılığıyla yapacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanya duyurusu sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların ilk taksit ödemesinde de 90 güne kadar erteleme yapma imkanı sunacaktır.

Daha önce emekli maaşla bu bankalardan alan ve ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin de dahil olacağı bu kredi kampanyasında eğer acil ihtiyacınız var ise hemen on bin TL için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Başvurusu

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için banka şubelerine, kimlikleri ile birlikte giderek, 10000 TL için başvuruda bulunabilir. 10 bin TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirdikten sonra ilk taksit ödemesinde erteleme yaparak, hemen kendi hesabına bu parayı yatırabiliyor.

Kamu bankaları, hesabı olan vatandaşlar, bankaların internet bankacılığı şifresini oluşturduktan sonra kredi başvurusunu internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden yaparlarsa daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanacaklardır. Daha önce kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alan kişiler, hesaplarını kontrol ederek, 10000 TL ödeme alıp almadıklarını yine internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak üye sorgulama yaparak öğrenebilir.