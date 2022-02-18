Başvuru Yapan Kişiler, PTT ve Ziraat Bankası Üzerinden 10.000 TL Ödeme Alıyor! Detaylarını Yayınladılar. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar PTT ve Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit ödemesi alabilecektir. ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve banka kredi notu düşük olan kişilere verilecek olan bu nakit kampanyası bireysel müşteri olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri bir kredi kampanyası olarak önümüze gelmektedir. Ziraat Bankası haricinde PTT üzerinden de banka kredi notu düşük olan vatandaşlar, 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecek onaylanan tutar kadar kredilerini banka şubelerine gitmeden, isterlerse internet üzerinden kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusu için 10000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların en yakın banka şubesine kimlikle gelir belgesiyle birlikte giderek başvuru yapabilir. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise bankanın internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, 10000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler için sizlerden, internet bankacılığı şifresi almanızı istemektedir. Banka hesabınız üzerinden alacağınız şifreyle birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabilir, onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz.

PTT

Ptt üzerinden 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 3050 numarasına göndererek, PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilecek ve 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli 10000 TL'yi nakit kredi kullanabilecektir.