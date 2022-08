Başvuru Yapan Her Anne Babaya PTT'den 1300 TL Para Yatacak!

Doğum yardımı vatandaşlara yapılan ödemeler arasında yer alırken PTT'nin 1300 TL yardımda bulunacağı bilgisine ulaşıldı. Her bir çocuk için vatandaşlara doğum yardımı parası yatırdığı konuşulan PTT gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu hakkında açıklamaları paylaşırken ilk çocuk için 300 TL yatırılacağı ifade edildi. Bu miktar 2. çocukta 400 ve 3. çocukta ise 600 TL nakit yardımı olarak açıklandı.

Yapılacak olan ödemelerin bir defaya mahsus olduğu belirtilirken ödemelerin hesaplara doğum yardımı sistemine girildiği ayı takip eden ay yatırıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı. İşte başvuru yapan anne babalara PTT'den 1300 TL para yatması hakkında merak edilenler ve konu hakkında gerçekleşen açıklamalar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her aile için toplamda 1300 TL para yardımı yapıldığını ifade etti ve bu miktarlar her çocuk için farklı oranda seyretti. Birinci çocuk için 300 TL yatırılacağı açıklanırken bu miktar 2. çocukta 400 TL ve üçünün çocukta ise 600 TL olarak ifade edildi ve totalde 1300 TL yapan yardım desteği yapılacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Doğum yardımı da yeni yardım ve destek kampanyaları arasında yer alırken anne babalar başvurunu nasıl yapıldığını merak etti.

Her Aileye 1300 TL Para Yardımı Desteği Almak için Aranan Şartlar Nedir?

Türk vatandaşları ve mavi kartlıların söz konusu doğum yardımı alma hakkına sahip olduğu açıklandı ve bu destek hakkında detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra anne baba ya da her ikisinin de Türk vatandaşı olması destek almak için yeterli bir şarttır. Sizler için haberimizin devamında başvuru yapan anne babalara ödemeleri nereden yapılacağı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Başvuru Yapan Her Aileye 1300 TL Para Yardımı Yapılacak! Nasıl Başvurulur, Başvuru Nasıl Yapılır?

Söz konusu destek yardımına başvuruda bulunmak için izlenmesi gereken 2 yol bulunmaktadır. İlk olarak (KPS) Kimlik Paylaşım Sistemi’nde kayıt işlemi yapılarak ilk adım tamamlanır. Daha sonra doğum yardımı başvuru dilekçesi ismi verilen dilekçenin bir eksik bulunmadan imzalanması ve doldurulması gerekmektedir. Daha sonra şahsen kargo yolu ile ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmektedir.

Başvuru yapmak için 2. yolda ise Sosyal Hizmetler Merkezi ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri üzerinden yararlanılmaktadır. Söz konusu merkezler üzerinden başvuru işlemleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Anne Babalara 300- 400 ve 600 TL'lik Doğum Yardımı Nereden Yatar, Ödeme Nereden Yapılıyor?

Yukarıda başvuru işlemleri anlatılan destek hakkında ödemelerin ise nasıl yapıldığını merak konusu oldu ve anne babalar başvuru işlemleri ardından ödemelerin nereden gerçekleştiğini araştırdı. 300, 400 ve 600 TL'lik doğum yardımı PTT şubeleri üzerinden hak sahipleri tarafından çekilecektir.