4A, 4B ya da 4C’den Emekli Olan Kişilere Destek Ödemeleri Yapıldı! Ziraat, Vakıf, Halkbank Duyurdu! Son Dakika...

4A, 4B ya da 4C üzerinden emekli maaşı alan kişilere 4 bankadan açıklama geldi. Bu açıklama ile birlikte sizlerde emekli maaşınızı hemen hesabınıza atabileceksiniz. 4A, 4B ya da 4C üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve kamu bankaları üzerinden nakit alacaksanız başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabilecek ve verilecek olan bu nakit kampanyalarına katılarak Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden destek ödemelerinizi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak sizlere, ödemeler verilmektedir. Banka şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler de şartları uygun olan kişilerin 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için başvuru yapmaları istenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Devlet bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin maaşları bu bankalar üzerinden alınması isteniyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi almaları durumunda bile 40000 TL ye kadar ödemeli yeni bir kredi kampanyası paketi açılıyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşların banka internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. 3 banka üzerinden de işlem yaparak, kredi kullanacak olan kişilere bankalar düşük faiz oranları ile birlikte internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın banka şubelerine giderek te kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte daha yüksek limitlerde kredi başvurusunda bulunabileceğinizi bilmenizi isteriz. bankaların güncel kredi faiz oranlarının resmi internet siteleri üzerinden 7 24 öğrenebilirsiniz.