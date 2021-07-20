Başvuran Herkes Devletten Geri Ödemesiz Karşılıksız 33 Bin Liralık Maddi Destek Alacak!

Sadece 1 koşulu yerine getiren vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 33 bin liraya kadar maddi destek verileceği açıklandı.

Gıda, barınma, yiyecek, kira, nakit yardımı gibi çeşitli destekler veren devletimiz ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara da maddi destek vermektedir. Bu destek, ev fiyatlarının her geçen gün yükseldiği bugünlerde rahat bir nefes aldırmaktadır. İlk defa ev alacak olan kişilerin omzundaki yükü büyük oranda azaltan konut desteği, 2021 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 4 bin liralık bir artış göstermiştir.

Yaşadığı evde kira ödeyerek kalmak istemeyen veya bir an önce ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar devletin tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verdiği konut desteğinin detaylarını araştırmaktadır. İlk kez ev sahibi olacak olan kişilere verilen bu destekten yararlanmak isteyenlerin yapmaları gereken tek şey kamu veya özel bankalara giderek bir konut hesabı açtırmak ve bu hesapta düzenli olarak birikim yapmaktır. Bankalar müşterilerin taleplerine göre bir birikim planı oluşturur ve belirlenen sürecin sonunda vatandaşlar 33 bin liraya kadar devlet desteği almaya hak kazanırlar. Kişinin alacağı destek tutarı, birikim yapılan miktara ve süreye göre hesaplanmaktadır. Herkese bankada biriktirilen paranın yüzde 25’i kadar devlet desteği verilecektir.

2021 DEVLET KONUT DESTEĞİ MİKTARI

36 ay ile 47 ay boyunca konut hesabında birikim yapan vatandaşlara 27 bin liraya kadar devlet desteği verilecektir. 48 ay ile 59 ay arasında birikim yapan kişilere ise 29 bin liraya kadar destek verilirken 60 ay ve daha fazla birikim yapanlara da 33 bin liraya varan maddi destek sağlanmaktadır.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI BAŞVURU ŞARTLARI

Devletten destek alarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı koşullar vardır. Başvuru yapacak olan kişinin T.C vatandaşı olması, ilk kez ev alacak olması ve 3 yıl boyunca konut hesabında düzenli olarak birikim yapması gerekmektedir.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Ev sahibi olmak için devletten destek almayı isteyen kişilerin, açtıkları konut hesabına düzenli olarak ödeme yapması gerekmektedir. Yapılacak olan bu ödemeler bankaların belirlediği asgari ödeme tutarı kadar veya daha fazla olmalıdır. Bununla birlikte, vatandaşların birikim yaptıkları süre boyunca hesaptan para çekmemeleri önemlidir. Bunun nedeni, biriktirilen para ekenden çekilirse devlet tarafından verilecek olan hibe desteğinin alınamayacak olmasıdır.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR?

Bankaların belirlediği asgari ödeme tutarı aylık olarak en az 388,17 liralıdır. Aylık olarak ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar 3 aylık periyotlarla da ödeme yapabilir. 3 ayda bir ödeme yapmayı tercih eden kişilerin ödemesi gereken tutar ise en az 1.164,50 liradır. En fazla ise 11.664,79 lira birikim yapılabilir.

