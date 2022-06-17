Asgari Ücrete 2. Zam Geliyor resmen duyuruldu

Milyonlarca işçi, asgari ücrete ulaşması beklenen ikinci bir faiz artırımına odaklanmış durumda. Asgari ücrete yapılacak ilave artışlar, Temmuz ayında emeklilerin ve memurların ücretlerinin artmasıyla gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yapılacak ek artışa ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücretteki ek artış, yaşam maliyeti nedeniyle özellikle önemlidir. 2021 formuna göre toplam asgari ücret 3.577,50 TL. Yılbaşında belirlenen yönetmeliğe göre brüt asgari ücret 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253 TL'dir.

Asgari ücretin enflasyon ve artan yaşam maliyeti nedeniyle Temmuz ayında daha da artması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Temmuz ayında ana hedeflerinin çok sayıda sabit gelirlinin alım gücünü artırmak olduğunu belirterek, "İnşallah çok olumlu sonuçlar olur. Asgari ücrette ikinci artış çalışıyor. Bakanlık Bunu kamuoyuyla paylaşacak. Bu bilgiyi bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacak" dedi.

Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?

Yeni yılda asgari ücrete zam yapıldı ancak enflasyon ve yükselen kur nedeniyle memurlar ilk beş ayda 1.569 lira, emekli 1.081 lira, asgari ücret ise 1.117 lira oldu. Asgari ücrete yıllık olarak belirlenen zam bu yıl ikinci bir geçici artışla gündemde. Temmuz ayında asgari ücret, memur ve emeklilere zam yapılırken 'enflasyon farkı' ödenmesinin gündeme geldiği söyleniyor. Asgari ücrete yıllık olarak belirlenen zam bu yıl ikinci bir geçici artışla gündemde. Vatandaşların satın alma gücü düşerken enflasyon her ay yükseliyor. Asgari ücretin satın alma gücü yılbaşında 4.000.253 liraya yükselirken, Mayıs sonunda yüzde 35.64 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı hesaplamalar çarşıdaki yangınları yansıtmasa da emekli ve çalışanların ücretleri 5 ayda %35,64 düştü. Asgari memur maaşının satın alma gücü asgari ücretten düşüktür. En düşük rütbeli memurların alım gücü yılbaşında 5.000.972 liraya yükselirken, Mayıs sonunda Türkiye İstatistikleri enflasyonu ile 4.000.403 liraya düştü. 5 ayda 6.660 lira maaşlı bir öğretmenin alım gücü 4.910 liraya, 7.460 lira maaşlı bir hemşirenin alım gücü 5.500 liraya düştü.

Emekli Aylığı Düştü!

Asgari memur emeklisinin alım gücü 1.081 liradan 3.000 35 liraya düştü. İşçiler, tüccarlar ve çiftçiler için asgari emekli aylığının satın alma gücü yılbaşında 2.000.500 liradan 1.843 liraya yükseldi. Yılbaşında 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücretin alım gücü, Mayıs ayı sonunda yüzde 35,64 azalarak 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretin 3 aylık çöküşü 1.117 liraya ulaştı.

Yeni Zam Ne Zaman Gelecek!

Asgari ücrete yıllık olarak belirlenen zam bu yıl ikinci bir geçici artışla gündemde. Temmuz ayındaki asgari ücret artışına paralel ödemeler ile memur ve emekliler için "enflasyon farkının’’ gündeme geldiği söyleniyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, bir muhabirin "Asgari ücrette geçici bir artış olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Çelik, 2022 asgari ücret, emekli maaşları ve memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretlilere umut olmak için şu ifadeyi kullandı: "Emekliler, iş adamları, çiftçiler ve genç arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanıyor ve değerlendiriyoruz. Stratejiler geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız mazlum değil, içerik için vakitleri çok erken, olgunlaşınca elimizdeki bilgileri paylaşacağız.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon oranı %31,71'dir. Bu rakam ile emeklilik büyüme oranı %31,71 olarak belirlendi. Yani SSK ve BAĞ-KUR’daki emekliler, önümüzdeki 2 ay enflasyon sıfır da olsa bu rakamın maaşlarına yansıdığını görecekler. Merkez bankasının Mayıs ayı piyasa katılımcısı anketine göre enflasyon beklentileri Mayıs'ta %3.97, Haziran'da %2.97 olarak gerçekleşti. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde, Temmuz ayı faiz artırımının belirleyicisi olacak altı aylık enflasyon oranı %41'e ulaşacak.