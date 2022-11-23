Başak Gümülcinelioğlu Yeni Dizi Tercihi Yaptı! Hayranlarını Bu Defa Çok Şaşırtacak

Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Başak Gümülcinelioğlu öne çıkmaya devam ediyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Başak Gümülcinelioğlu 1991 senesinde dünyaya gelmiş ve oyunculuk macerasına 2017 yılında başlamıştı. Birbiri ardına önemli projelerde yer almayı başaran ünlü isim bu sayede oyunculuk tecrübesini de arttırdı. Rol aldığı projeler ve güçlü oyunculuk performans sayesinde yapımcılardan daha çok teklif alan Başak Gümülcinelioğlu yeni dizi tercihini de yaptı ve hayranlarını şaşırttı.

Genç isim Başak Gümülcinelioğlu, Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesinde Deniz isimli karaktere hayat vermiş ve bu tercihiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Fakat asıl çıkışını ise romantik komedi dizisi olan Sen Çal Kapımı dizisinde gerçekleştiren Başak Gümülcinelioğlu bu dizide Pırıl karakterine hayat vermişti. Romantik komedi projesi sonrasında farklı dizi tercihleri yapmakta olan başarılı oyuncu bu türü bıraktı ve artık dram projelerinin aranılan bir ismi oldu. Ünlü isim Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında Yargı dizisinin ekibine Neva karakteriyle dahil oldu.

Hakim Neva karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu oldukça başarılı bir dram performansı gerçekleştirdi. Ünlü isim Yargı dizisinin 2. sezonunda hikayeden ayrıldı ve yeni tercihi ile adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında son olarak Yargı dizisinde hakim Neva karakteriyle rol alan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yapmış olduğu yeni dizi tercihi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Hayranları karşısına yepyeni bir diziyle çıkmak için hazırlık yapan ve bugüne kadar sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Çekimlerine yoğun bir şekilde devam edilen ve Show TV ekranında yayınlanacak olan Sipahi isimli aksiyon dizisine dahil olan Başak Gümülcinelioğlu adından söz ettirdi.

Sipahi isimli yeni diziyi tercih eden ünlü isim bu gelişme ile hayranlarının dikkatini çekti. Yeni dizide istihbarat ajanlarının kahramanlıkları ortaya konulacak ve dizi güçlü bir oyuncu kadrosu ile yayın hayatına başlayacak. Başak Gümülcinelioğlu da Özge Gürel ile beraber projenin en etkili kadın oyuncularından biri olacak oyuncu Azra isimli karaktere hayat verecek ve bir aksiyon dizisinde yer alacak. Yapmış olduğu bu tercih ile kariyer hayatında bir ilke imza atan Başak Gümülcinelioğlu projede başrol oyuncusu olmasa da başrol oyuncuları kadar adından söz ettirecektir.

Kerem Alışık, Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Sipahi isimli televizyon dizisi projesi istihbaratçıların kahramanlık hikayelerini anlatacak ve dikkatleri üzerinde toplayacak. Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun ise Sipahi dizisinin aksiyon dolu olan sahnelerinde nasıl bir oyunculuk performansı ortaya koyacağı merak ediliyor. Dizide halkı paniğe ve korkuya sevk edecek, kaos yaratacak terör eylemlerini engellemeye çalışan kahramanların hikayesi anlatılacak.