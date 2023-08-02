Başak burcu ağustos ayında günlük hayat rutinleri, sağlık ve iş durumları ile ön planda yer alacaktır. Onlar ağustos ayında çok emek sarf edecek ve çok çalışacaktır. Özellikle başak burçları için ağustos ayında yeni bir iş ortamında çalışmaya başlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Onlar yeni ekip arkadaşlarıyla alışmaya çalışabilir ve burç sahiplerinin uzun süredir tamamlamaya çalıştığı bir proje bu dönemde sana verebilir. Çalışmayan başak burçları ise akrabaları ile tartışmalar yaşayacak ve günlük hayatlarında bazı rutinler sebebiyle stres yaşayacaktır. Onlar sağlık açısından da hassas günler geçirecek olabilir. Bu sebeple burç sahiplerinin rutin doktor kontrollerini aksatmamaları tavsiye edilmektedir.

16 Ağustos tarihinde aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve onların sinirlerine hakim olması gereken bir dönem başlayacaktır. Burç sahipleri agresyon ile yanlış işler yapabilir. Eğer başak burçlarının sağlık noktasında devam etmekte olan bir tedavileri varsa onlar ağustos ayında gittikleri hastanede ya da tedavi yönteminde bir değişiklik yapacaktır ya da burç sahiplerinin bir süredir devam eden bir sağlık durumları bulunuyorsa bu durum artık sona erecektir. Başak burçları etraflarında olan pek çok insanın farkında olmadan sırlarını ortak olabilir ya da gizli kalmış konuları duyabilir. Burç sahipleri yeni dönemde kendileri ile baş başa kalacak ve yalnız kalmayı tercih edecektir. Diğer taraftan burç sahipleri para kazanmak ile ilgili yöntemler ve fikirler geliştirebilir.

Ay sonuna doğru burç sahiplerinin enerjisi yükselecek ve onlar sağlık konusunda kendilerini daha iyi hissedecektir. Burç sahipleri dış görünüşlerine yeni bir tarz kazandıracak ve mükemmel işler çıkarmak isteyecektir. Onlar tam olarak yapmak istedikleri hedefleri ve istekleri için rahat bir şekilde harekete geçebilecektir. Diğer taraftan başak burçlarının hayatında yollarında ya da ilişkilerinde tıkanıklık varsa ağustos ayında tüm bunlar da açılacaktır.