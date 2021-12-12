Barcelona'nın Eski Teknik Direktörü Cinsel Taciz Soruşturması Başlattı

İspanyol basınında Cumartesi günü çıkan haberlere göre, Barselona genç takımlarının eski direktörü Albert Benaiges, Barselona'da çalıştığı bir devlet okulunda düzinelerce eski öğrenciye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Katalan gazetesi ARA, Benaiges'in 60'tan fazla eski öğrencisinin, onu devlet okullarında beden eğitimi öğretmeniyken cinsel tacizde bulunmakla suçladığını bildirdi. ARA, Benaiges'in herhangi bir yanlış yapmadığını reddettiğini söyledi.

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, kuzeydoğu İspanya'daki yetkililerin suçlamalarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamasından kısa bir süre sonra Cumartesi günü konuştu. Hernández, haberlere "şaşırdığını" söyledi.

Görünüşe göre Barcelona'nın eski oyuncularından hiçbiri suçlamalara katılmadı.

71 yaşındaki Benaiges, 1991-2011 yılları arasında Barcelona'nın genç antrenman akademisinin önemli bir üyesiydi ve Andres Iniesta ve Xavi de dahil olmak üzere kulübün en iyi oyuncularından oluşan bir nesile denk geliyordu.

Yurtdışında yabancı kulüplerle çalıştıktan sonra, Benaiges geçen yıl Joan Laporta'nın başkanlığına dönmesinin ardından Barselona'ya döndü. Bildirildiğine göre kişisel nedenlerle geçen hafta istifa etti.

Rutin bir maç öncesi basın toplantısında Xavi, "Bu olayların olmadığı anlamına gelmese de, bu tür bölümlerin olduğuna dair hiçbir bilgim yok" dedi.

"O benim koçumdu ve hiçbir zaman şüphe duymadım. Çok şaşırdım ve şaşırdım, beklemiyordum.

Xavi, "Bu çok hassas, çok karmaşık bir konu" diye ekledi.

Albert Benaiges'i çok sevdiğimiz için koçluk ekibiyle konuştum. Bizi çok şaşırttı. Her zaman mükemmel bir ilişkimiz oldu ve çok iyi bir miras bıraktı. Karar vermesi gereken adalet sistemidir” dedi.

Barcelona soruşturma hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.